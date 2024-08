Papa envia pacotes de alimentos e remédios às zonas de guerra na Ucrânia

A solidariedade do Papa com os ucranianos por meio da Esmolaria Apostólica

Partindo hoje, 7 de agosto, da Basílica ucraniana de Hagia Sophia, em Roma, caminhões com roupas, remédios e alimentos, principalmente atum, para a população sofredora. Envio e distribuição confiados à Esmolaria Apostólica.

Vatican News



A ação caritativa do Papa para com a Ucrânia, por ele sempre definida como "martirizada" desde o início da invasão russa em grande escala, prossegue também no verão.

Tal como nos meses anteriores, caminhões com alimentos, roupas e medicamentos destinados à sofrida população do país da Europa de Leste partirão nesta quarta-feira, 7 de agosto, da Basílica ucraniana de Santa Sophia, em Roma. Em particular, desta vez serão enviadas caixas contendo atum, um alimento durável.

É mais uma vez o a Esmolaria Apostólica, lliderada pelo cardeal Konrad Krajewski, a responsável pelo envio e distribuição destes dons do Pontífice à Ucrânia. Um novo gesto para reiterar a sua proximidade ao país, pelo qual ainda hoje, no final da Audiência Geral, pediu as orações e a proximidade de todos os fiéis.