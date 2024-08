“Perdoai-nos as nossas ofensas: dai-nos a Vossa Paz”, tema para o Dia Mundial da Paz 2025

Cartaz com a palavra "Paz" durante o Angelus do Papa na Praça São Pedro (Vatican Media)

O título escolhido pelo Papa para a mensagem do 58º Dia Mundial, que será celebrado em 1º de janeiro próximo, é inspirado nas encíclicas Laudato Si' e Fratelli Tutti e gira em torno dos conceitos de esperança e perdão, o coração do Jubileu de 2025.

Vatican News

“Perdoai-nos as nossas ofensas: dai-nos a Vossa Paz” é o tema escolhido pelo Papa para o próximo Dia Mundial da Paz de 2025. O título da Mensagem para o 58º Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1º de janeiro de 2025 — conforme explica uma nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, divulgada nesta quinta-feira, 08 de agosto — manifesta uma consonância natural com o sentido bíblico e eclesial do ano jubilar e se inspira, em particular, nas encíclicas Laudato Si’ e Fratelli Tutti, especialmente em torno dos conceitos de Esperança e Perdão, que são o coração do Jubileu: um chamado à conversão que não visa condenar, mas sim reconciliar e pacificar.

Partindo da observação da realidade dos conflitos e dos pecados sociais que afligem a humanidade hoje, a nota destaca que, ao olhar para a esperança inerente à tradição jubilar de remissão dos pecados/cancelamento das dívidas e à reflexão dos Padres da Igreja, poderão emergir orientações concretas que levem a uma mudança tão necessária nos âmbitos espiritual, moral, social, econômico, ecológico e cultural.

Somente mediante uma verdadeira conversão, pessoal, comunitária e internacional, poderá florescer uma paz autêntica, que não se manifeste apenas na conclusão dos conflitos, mas em uma nova realidade onde as feridas sejam curadas e cada pessoa tenha reconhecida a sua própria dignidade, conclui a nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.