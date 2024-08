Scholas lança seu primeiro programa educacional no Sudeste Asiático

A Scholas Occurrentes, em colaboração com o Ministério da Educação, Cultura, Pesquisa e Tecnologia da República da Indonésia e com o apoio do Movimento Global 5P, anunciou o lançamento do programa Scholas Citizenship na Indonésia, que reúne 200 estudantes delegados provenientes de vários institutos educacionais e de diferentes ilhas do país.

Vatican News

Scholas Occurrentes, em colaboração com o Ministério da Educação, Cultura, Pesquisa e Tecnologia da República da Indonésia e com o apoio do Movimento Global 5P, anunciou o lançamento do programa Scholas Citizenship na Indonésia. Este programa educacional inovador reúne 200 estudantes delegados provenientes de várias instituições educacionais e ilhas de todo o país, marcando uma etapa significativa como o primeiro programa de Scholas no Sudeste Asiático. Durante os próximos dez dias, 200 estudantes delegados de diversas instituições de ensino e de diferentes etnias e religiões viverão a experiência de Scholas para ouvir as suas preocupações, as suas dores e os seus sonhos, partilhá-los com os outros e procurar juntos soluções.

Dar sentido aos jovens

O objetivo é treinar previamente um grupo de estudantes universitários e jovens professores para que possam implementar a metodologia inovadora de Scholas em suas comunidades. Esta abordagem visa dar sentido aos jovens e responder às necessidades atuais da sociedade indonésia. O Papa Francisco encontrará pessoalmente os estudantes que viveram a experiência de Scholas no país para ouvi-los e celebrar com eles o poliedro educativo que representará a unidade na diversidade e a Cultura do Encontro. O projeto Scholas Occurrentes no país do Sudeste Asiático é realizado com a colaboração do Ministério da Educação, Cultura, Pesquisa e Tecnologia da República da Indonésia e o apoio do Movimento Global 5P.

O Movimento Global 5P

O Movimento Global 5P dedica-se à promoção dos valores democráticos, da cooperação internacional e do potencial humano, centrando-se em cinco princípios fundamentais: Paz, Prosperidade, Pessoas, Planeta e Parceria. A sua missão é criar um mundo onde os direitos humanos, a justiça social e a saúde ambiental prosperem, compreendendo que a verdadeira paz se baseia na prosperidade e na cooperação partilhadas. O Movimento Global 5P aborda os desafios globais através da solidariedade, trabalhando para tornar a paz, a prosperidade e a sustentabilidade uma realidade coletiva para o futuro.

Participação na Cúpula do G20 em 2022

Em 2022, Scholas Ocurrentes foi convidada a participar da Cúpula do G20 em Bali, na Indonésia. Durante este evento global, os representantes de Scholas reuniram-se com líderes mundiais das esferas política, educacional e social. O objetivo foi apresentar a experiência internacional de Scholas como um modelo inovador para a educação na região. No âmbito do G20, Scholas também foi convidada a participar do Fórum Tri Hita Karana, onde houve um debate com o Ministro da Educação da Indonésia sobre a oportunidade de Scholas realizar suas atividades na Indonésia. Além disso, houve conversas com o organizador do Fórum para fortalecer os laços com diferentes partes interessadas na Indonésia e na Ásia em geral. Em linha com a missão de Scholas, proposta pelo Papa Francisco, de promover a cultura do encontro e da paz, foi realizada uma visita à aldeia de Genggelang, na ilha de Lombok. Ali, os representantes da Scholas Occurrentes partilharam momentos com os jovens da comunidade e plantaram uma oliveira como símbolo deste compromisso.

Os jovens indonésios formados pela equipe de Scholas International na Espanha

Scholas enviou à Indonésia uma equipe para compreender melhor o ambiente local e elaborar uma estratégia de ação eficaz. Trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais, escolas e universidades, desenvolvemos um plano de trabalho completo que visa promover a cidadania global entre os jovens indonésios. Scholas selecionou jovens indonésios para receberem formação intensiva na metodologia de Scholas em nossa sede em Granada, Espanha. Desta forma eles estão preparados para levar esta metodologia às suas comunidades. Assim, após a realização das devidas avaliações, foi decidida de comum acordo a abertura da primeira filial da Scholas na região, com uma equipe permanente para desenvolver programas esportivos, artísticos e tecnológicos. Será inaugurada pelo Papa Francisco no dia 4 de setembro, durante sua viagem apostólica ao país.