Olimpíadas, Santa Sé: algumas cenas são uma ofensa a todos os fiéis

Em um comunicado, a Santa Sé expressou tristeza por algumas cenas da cerimônia de abertura dos Jogos, "um evento de prestígio no qual o mundo inteiro se une em torno de valores comuns" e no qual "não deveria haver alusões que ridicularizem as convicções religiosas de muitas pessoas".

Vatican News Tristeza e pesar são expressos pela Santa Sé em um comunicado sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 26 de julho. Uma ofensa aos cristãos e a outros crentes "A Santa Sé", lê-se no texto, "ficou triste com algumas cenas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e não pode deixar de se unir às vozes que se levantaram nos últimos dias para deplorar a ofensa causada a muitos cristãos e crentes de outras religiões". O respeito pelos outros é necessário "Em um evento de prestígio no qual o mundo inteiro se une em torno de valores comuns", continua a declaração, "não deveria haver alusões que ridicularizem as convicções religiosas de muitas pessoas". Em conclusão, a Santa Sé enfatiza que "a liberdade de expressão, que obviamente não está em questão, encontra seu limite no respeito pelos outros".