Nossa Senhora da Misericórdia de Pellevoisin: uma devoção que faz bem

O Dicastério para a Doutrina da Fé deu seu consentimento ao arcebispo de Bourges para emitir o decreto de 'nihil obstat' referente à devoção ligada ao santuário mariano desse pequeno município francês, onde em 1876 uma pobre empregada doméstica, Estelle Faguette, teria tido várias aparições da Virgem Maria.

“Embora não seja a prática atual” do Dicastério para a Doutrina da Fé ‘manifestar-se sobre o caráter sobrenatural ou sobre a origem divina dos fenômenos sobrenaturais e das supostas mensagens, as expressões que Estelle apresentou como provenientes da Virgem Maria têm um valor particular que nos permite vislumbrar uma ação do Espírito Santo em meio a toda essa experiência espiritual’.

Foi o que escreveu o cardeal Victor Manuel Fernández em uma carta dirigida ao arcebispo de Bourges, na França, Jérôme Daniel Beau, e aprovada pelo Papa Francisco na quinta-feira, 22 de agosto, na qual ele deu o seu consentimento para proceder com o decreto proposto de “nihil obstat” em relação a “Nossa Senhora da Misericórdia”, venerada no Santuário de Pellevoisin, um pequeno município no centro da França, onde em 1876 uma pobre empregada doméstica, Estelle Faguette, teria tido várias aparições da Virgem Maria.

Uma devoção recomendada

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé afirma que não só “não há objeções doutrinais, morais ou de outra natureza a esse evento espiritual”, ao qual os fiéis “podem dar seu consentimento de maneira prudente” (Normas, art. 22, 1), “mas que, nesse caso, a devoção, já florescente, é particularmente recomendada para aqueles que desejam livremente aderir a ela”, pois há “um caminho de simplicidade espiritual, de confiança, de amor” que provavelmente fará muito bem e que “certamente será um bem para toda a Igreja”.

A carta de Estelle à Virgem

Estelle nasceu em 12 de setembro de 1843 em uma família muito pobre. Para sustentar a si mesma e a seus pais, ela trabalhou primeiro como lavadeira e depois como empregada doméstica. Ela ficou gravemente doente e sua vida estava em perigo. Nesse momento, ela decidiu escrever uma carta sincera a Nossa Senhora pedindo sua recuperação para que pudesse continuar a sustentar seus pais pobres. Suas palavras”, escreve o cardeal, ‘são impressionantes por sua simplicidade, clareza e humildade’. Estelle narra o sofrimento causado por sua doença. Ela não se vangloria de um espírito cristão de resignação. Pelo contrário, ela explica sua resistência interior a uma doença que interrompeu seu plano de vida”. Mas, no final, ela sempre confia na vontade de Deus. Ela só quer ajudar seu pai e sua mãe com toda a força que lhe resta: “essa dedicação generosa aos outros, essa vida que é usada para cuidar dos outros, é o que mais tocou o coração da Mãe”, que “sabe reconhecer todo o bem que se esconde por trás de nossas palavras”.

A cura milagrosa

A jovem conta que em fevereiro de 1876, aos 32 anos de idade, começaram as primeiras aparições: na quinta, conforme prometido por Maria, ela foi completamente curada. Estelle é muito clara sobre o que aconteceu: a Virgem obteve sua cura de seu Filho. Tudo é atribuído a Cristo, foi Cristo quem ouviu a intercessão de sua mãe. Uma cura”, enfatiza o cardeal Fernández, ‘confirmada como milagrosa pelo arcebispo de Bourges, em 8 de setembro de 1893, com o consentimento do Santo Ofício’.

Algumas mensagens de Maria



Em suas mensagens, Maria mostra a Estelle toda a sua proximidade e ternura com palavras de encorajamento: “Não tenha medo, você é minha filha”, “Se quiser me servir, seja simples”, “Coragem”, “Estarei invisivelmente perto de você [...] Você não tem nada a temer”, “Escolho os pequeninos e os fracos para minha glória”. E depois as exortações para ter paz: “Acalme-se, minha filha, seja paciente, você terá dificuldades, mas eu estou com você”, “Eu gostaria que você ficasse ainda mais calma [...] Você precisa descansar”. Um convite também dirigido à Igreja: “Na Igreja não há essa calma que eu desejo”.

Uma presença silenciosa



Muitas vezes”, diz o cardeal prefeito, ‘mais do que as poucas palavras de Maria, o que impressiona é sua presença silenciosa, aqueles longos silêncios em que o olhar da Mãe cura a alma’. Estelle escreve: “Meu Deus, como ela era linda! Ela ficou imóvel por um longo tempo sem dizer nada [...] Depois desse silêncio, ela olhou para mim; não sei o que senti; como era feliz!”, ”Ela não disse nada para mim. Depois ela me olhou com um olhar muito gentil e foi embora”, ‘Ela me olhou ainda sorrindo’, ‘Que beleza e que doçura!’, ‘Que bondade em seu olhar e que misericórdia!’.

O escapulário com a imagem do Coração de Cristo



“A experiência de Pellevoisin”, prossegue o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, ‘é mariana, mas ao mesmo tempo é fortemente cristológica’. Assim, “o grande pedido que a Virgem dirige a Estelle é que ela espalhe o escapulário com a imagem do Coração de Cristo, e a grande mensagem de Maria é o convite a se voltar para esse Coração amoroso do Senhor”. Mostrando a Estelle o escapulário do Sagrado Coração de Cristo, Maria diz: “Há muito tempo os tesouros de meu Filho estão abertos [...] amo essa devoção”.

Estelle aceita esse pedido para difundir a devoção ao Coração do Senhor. “O Coração de Cristo”, diz o cardeal, ‘nunca é indiferente, ele se deixa tocar por nossa súplica sincera e amorosa, especialmente quando é a Mãe que toca Seu Coração’. A vida de Estelle transcorreu com humildade em meio a muitas provações, acusações e calúnias. Em 1925, ela entrou para a Ordem Terceira Dominicana. Morreu em Pellevoisin em 23 de agosto de 1929, com quase 86 anos de idade.

As autorizações dos Papas



O cardeal lembra que vários papas autorizaram gestos de devoção ligados a “Nossa Senhora da Misericórdia”, também conhecida pelo título de “Mãe toda misericordiosa”: em 1892, Leão XIII concedeu indulgências aos peregrinos que chegavam a Pellevoisin e, em 1900, reconheceu o escapulário do Sagrado Coração. Em 1915, Bento XV, ao receber o escapulário, afirmou que “Pellevoisin foi escolhida pela Santíssima Virgem como um lugar especial para espalhar suas graças”. Em 1922, uma missa votiva à Virgem foi autorizada para a paróquia de Pellevoisin em 9 de setembro. Ao longo de todos esses anos”, diz o cardeal Fernández, ‘muitos belos frutos de fé e caridade’ floresceram naqueles que viveram essa devoção.