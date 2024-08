Igrejas da Terra Santa: negociações intermináveis, que se encontre um caminho para a paz

Os patriarcas e líderes das comunidades cristãs de Jerusalém lançam um novo apelo conjunto: mortes inocentes, refugiados e destruições devem cessar para “alcançar rapidamente um acordo de cessar-fogo que ponha fim à guerra”, através “da adoção de uma solução de dois Estados, internacionalmente legítima”.

Vatican News

O dia 7 de outubro não está longe, uma data marcada a sangue entre um antes e um depois, na verdade, um terrível depois para o Oriente Médio. Um mal que há quase um ano tem ferido uma terra onde “milhões de refugiados permanecem deslocados, suas casas estão inacessíveis, destruídas ou irremediavelmente danificadas” e onde “centenas de inocentes são mortos semanalmente ou gravemente feridos por ataques indiscriminados. Inúmeros outros continuam a sofrer de fome, sede e doenças infecciosas”. Os patriarcas e os líderes das Igrejas de Jerusalém buscam, com um apelo verdadeiramente comovente – divulgado na segunda-feira, 26 de agosto – despertar tudo o que possa reatar entre Israel e Hamas, o fio de uma negociação até agora demasiado frágil para se imaginar algum tipo de acordo.



Atrasos nas negociações



De fato, observam os líderes das comunidades cristãs da Terra Santa, “as negociações para um cessar-fogo têm continuado de maneira interminável, com os líderes das partes beligerantes aparentemente mais preocupados com considerações políticas do que em pôr fim à busca por morte e destruição”. Atrasos “contínuos” que, somados “a outros atos provocativos, só contribuíram para aumentar as tensões até o ponto em que nos encontramos à beira de uma guerra regional em pleno andamento”.



Prisioneiros libertados, o retorno dos deslocados



O cessar-fogo tão invocado internacionalmente, mas nunca iniciado, e os “desenvolvimentos alarmantes” do conflito levam os líderes cristãos da região a pedir novamente a rápida obtenção de “um acordo que ponha fim à guerra, liberte todos os prisioneiros, permita o retorno dos deslocados, trate os doentes e feridos, forneça assistência aos que sofrem de fome e sede, e reconstrua todas as estruturas civis públicas e privadas destruídas”. E, juntamente, “iniciar sem demora discussões diplomáticas para enfrentar as longas questões não resolvidas entre eles, adotando medidas concretas que favoreçam uma paz justa e duradoura em nossa região através da adoção de uma solução de dois Estados, internacionalmente legítima”.



Uma visão de paz



No apelo dos patriarcas e líderes da Terra Santa, também é expressa a preocupação pelas comunidades cristãs sob sua responsabilidade, que inclui “aqueles que se refugiaram em Gaza, na Igreja Ortodoxa de São Porfírio e na Igreja Católica da Sagrada Família, bem como o corajoso pessoal do hospital anglicano al-Ahli e os pacientes sob seus cuidados”. O apelo termina com um pedido de proximidade e oração “aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo para promover uma visão de vida e paz em nossa região devastada pela guerra”.