Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

“HEBDÓMADA PAPA

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo mensis Augústi anno bismillésimo vicésimo quarto

Póntifex de Médio Oriénte: síleant arma ómnibus ex pártibus.

Francíscus ad Afgános: ne in Dei nómine ódium alátur.

Vírginem Maríam precátur Póntifex ut pro Roma ac pace intercédat.

Die Mercúrii séptimo mensis Augústi Generáles Audiéntiae dénuo agi coeptae sunt. Post catechésim Francísci Papae rursus grávior de Médio Oriénte obsecrátio est facta, ac “de vastáta Ucraína, Myanmár, Sudánia”. Póntifex étiam postulávit ut preces pro Pakistánia et Afganistánia funderéntur. Refert Titiána Campisi.

Médii Oriéntis obsérvans condiciónes Póntifex íterum cohortátur ut “omnes partes bello implicátae ne dimicatiónes amplíficent et éxtemplo ubíque terrárum arma síleant, a Gaza sumpto inítio, ubi humána condício sustinéri non potest”. De Ucraínae, Myanmár et Sudániae géntibus sollicitátur rursus Póntifex. “Útinam pópuli isti, sic bello vexáti -áutumat Francíscus – mox peroptátam pacem invéniant”. Postulávit ínsuper Póntifex ut commúni ex ímpetu ac précibus “stírpium discrímina in regiónibus Pakistániae et Afganistániae, máxime advérsus féminas, tolleréntur”. In catechési, de Spíritu Sancto íntulit sermónem Póntifex, a Creatióne sumens inítium et tránsiens dein ad Novum Testaméntum.



Francíscus Papa in Urbe Vaticána, die séptimo mensis Augústi, Consociatiónem Afgánae Communitátis in Itália recépit. “Necesse est – asséverat Póntifex – ut omnes sibi persuádeant alteríus contémptum, ódium et violéntiam, Dei nómine, coli non posse. Refert Rosarius Tronnolone:

Postquam novissimórum decenniórum evéntus in Afganistánia memoráverat Papa Francíscus, “quibus bella sunt gesta et luctuosíssimae contentiónes”, Papa ex legatióne Consociatiónis Communitátis Afgániae in Itália quaesívit ut “religiósam concórdiam promovére pérgerent atque item operaréntur ut pervérsae inter religiónes interpretatiónes posthaberéntur”. Ad pacem, addit Francíscus Papa, non est “pérvium iter, quod intérdum sistit, at “unum quidem est iter suscipiéndum”. Exoptávit exínde Póntifex ut socíetas pérfici posset in qua ómnibus iúrium ǽquitas agnoscerétur et quisque ad próprios mores propriúmque cultum, sine discrímine, vívere posset. “Religiónes – monet Papa – numquam ad bellum íncitent atque ódium, hostília extréma non cóncitent neque violéntiam aut sánguinis effusiónem propúgnent”.

Cum Basílicae Papális Sanctae Maríae Maióris dedicatiónis anniversárium necnon Sollémnitas Beátae Maríae Vírginis a Nive recenserétur, Francíscus Papa die praetérito quinto mensis Augústi secúndas vésperas celebrávit. In homília Maríae intercessiónem invocávit Póntifex in urbem Romam et in univérsum terrárum orbem, pro pace cum primis.

In Angélica Salutatióne plane expósuit Póntifex terréstres res “in exigénda vita nos iuváre atque magnum habére pondus”, quae vero vitam non replent.

