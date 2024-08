Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News de 17 de agosto

Notícias do Vaticano em latim. Nesta edição: Angelus na Solenidade da Assunção, o Papa nos convida a olhar para Maria: “A Virgem Santa é Aquela que nos precede no caminho”. No dia 12 de agosto, Francisco recebeu em audiência os participantes dos capítulos gerais de quatro congregações. Caridade do Pontífice na Ucrânia: caminhões com ajuda chegam a Kharkiv.

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die decimo septimo mensis Augusti anno bismillesimo vicesimo quarto

(TITULI)

In Salutatióne Angélica in sollemnitáte in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis adhortátur Papa, ut Maríam inspiciámus: "Virgo Sancta est Quæ in itínere nos prævénit".

Die décimo secúndo mensis Augústi Francíscus admísit partícipes Capitulórum Generálium quattuor Congregatiónum.

Cáritas Pontíficis in Ucráina: Karkívum pervenérunt magni currus cum auxíliis.

Salútem plúrimam ex corde exóptat ómnibus vobis Eugénius Murrali: salvéte, quǽsumus, qui hæc verba audítis notitiárii língua Latína proláta.

Ouça o Noticiário em latim!

(NOTITIAE)

In sollemnitáte in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis Papa adhortátus est, ut inspiciámus Vírginem tamquam exémplar nos ducens ad convéntum cum Dómino. Refert Amadǽus Lomonaco:



"Celebrámus hódie sollemnitátem in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis et, in Evangélio quod in Litúrgia légimus, contemplámur iúvenem puéllam de Názareth, quæ, simul ac núntium Ángeli recépit, iter suscépit ad consobrínam inviséndam". In Salutatióne Angélica Francíscus adhortátur, ut tamquam María et nos agámus, sícuti relátum est in Evangélio Lucæ (Lc 1, 39-56), et suscipiámus "iter, eádem trepidatióne illíus qui gáudium enuntiáre vult àliis". Maria "in sequéla est Iesu, uti discípula Regni" et non "imulácrum céreum immóbile", sed "Quæ in itínere nos prævénit". Post Salutatiónem Angélicam Póntifex cogitatiónes vertit ad spes pacis: "Maríæ Regínæ Pacis adhuc commíttere vólumus sollicitúdines et dolóres populórum, qui in multis regiónibus orbis contentiónibus sociálibus et bellis labórant. Mentem inténdimus ad vexátam Ucráinam, ad Vicínum Oriéntem, ad Palæstínam, Terram Sanctam, Sudániam et Myanmar". Sollicitúdines suas demum expréssit «pertrístium condiciónum humanárum Gazae» et proximitátem suam Gréciæ, immáni Athenárum incéndio vulnerátæ.

Admísit Francíscus partícipes Capitulórum Generálium quattuor Congregatiónum: «Nolíte reícere, accípite pótius, ampléctere omnes, amáte omnes». De his lóquitur Alexánder De Carolis:

Iudícium, institútio et cáritas. Tres sunt cárdines, quos osténdit Póntifex Congregatiónibus in Aula Clementína Ǽdium Apostolicárum colléctis, scílicet: Soróribus Sancti Domínici Missionáriis Sancti Xysti, Soróribus Societátis Sacratíssimi Cordis Iesu, Soróribus Societátis a Præsentatióne Maríæ Sanctíssimæ in Templo et Pátribus Vocationístis. «Terrárum noster orbis – dixit Papa – multum eget dénuo exquírere sapórem et pulchritúdinem decernéndi, præsértim quod ad última consília pértinet, […] uti consílium vocationále». Francíscus adhortátus est, ut simus «humíliter iugitérque informatióne egéntes» et «in inquiéta tranquillitáte» vivámus. Adiécit ínsuper: «Tempóribus nostris valde indigémus magístris educatóribus, qui amánter váleant sócii sociǽque fiéri in itínere». In caritáte prætérea cómmorans, ímpulit ut «sub óculis costánter vultum páuperum» habeámus et «ímpetum gratuitátis et amóris utilitátis immémoris». Caput vicésimum quintum Evangélii Matthǽi demum osténdit de iudício último: «Esurívi enim et dedístis mihi manducáre; sitívi et dedístis mihi bíbere», quod christifidélibus et consecrátis opórtet sit metrum agéndi constans.

(NOTITIAE BREVIORES)

Cáritas Papæ in Ucráina pervénit, Karkívum, in regiónem vidélicet globis incendiáriis rússicis máxime vexátam. Vehícula cibária afferéntia, aliménta pro púeris et cura valetúdinis, vestiménta, medicínas et ália bona valde necéssaria metam attigérunt die décimo secúndo mensis Augústi.

Hæc ómnia pro hac editióne, próxima hebdómada conveniémus.