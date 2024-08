Dom Treanor, núncio apostólico junto à União Europeia, morre aos 73 anos

O irlandês, que foi bispo de Down and Connor e também secretário-geral da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), faleceu na manhã deste domingo (11/08), em decorrência de um ataque cardíaco.

Dom Noël Treanor, núncio apostólico junto à União Europeia, faleceu na manhã de domingo (11/08), em Bruxelas, de um ataque cardíaco. Um cargo que ocupava desde novembro de 2022 por nomeação do Papa Francisco. Ele tinha 73 anos de idade.

Natural de Silverstream, na Irlanda, nasceu em 25 de dezembro de 1950 e foi ordenado sacerdote em 1976 na diocese de Clogher. Em 31 de março de 1993, foi nomeado secretário-geral da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia (Comece), com sede em Bruxelas. Em 22 de fevereiro de 2008, recebeu a nomeação como bispo de Down and Connor, sendo consagrado em 29 de junho do mesmo ano. Em seguida, em 2022, foi nomeado representante pontifício junto à UE pelo Papa, que o elevou ao mesmo tempo à dignidade de arcebispo. Treanor sucedeu dom Aldo Giordano, que faleceu em 2021 devido a complicações de saúde decorrentes da Covid-19.

As condolências da Conferência Episcopal Irlandesa

Em nome da Conferência Episcopal Católica Irlandese, o arcebispo Eamon Martin expressou condolências pela morte do núncio em uma nota, comentando que, "como tantos outros, estou profundamente chocado com a rapidez da morte prematura". Martin assegurou orações pelo repouso da alma do arcebispo e pelo conforto da família e daqueles que o conheciam na Europa e na Irlanda.

"Em junho", escreveu Martin, "tive o privilégio de conhecer o arcebispo Noël quando ele falou na assembleia plenária do Conselho das Conferências Episcopais Europeias realizada em Belgrado, na Sérvia. Ele seguiu de perto os passos e o espírito dos pais fundadores de uma unidade europeia mais próxima, incluindo o venerável Robert Schuman, a quem ele havia homenageado recentemente em Luxeil les Bains, na França. O arcebispo Noël passou a maior parte do seu ministério ordenado trabalhando para criar relações positivas com os países parceiros da União Europeia e para ajudar a nutrir o coração e a alma cristãos da Europa. Em nosso encontro em Belgrado, os bispos refletiram sobre o futuro da fé cristã na Europa e o intelecto aguçado. A visão e a liderança do arcebispo Noël deram uma contribuição inestimável à nossa discussão".