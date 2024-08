Dom Caccia: "reconhecer a dignidade de cada homem como caminho para a paz

Falando nesta sexta-feira (02/08) no Fórum de Alto Nível da ONU sobre a Cultura da Paz, o observador permanente da Santa Sé junto à ONU reiterou a importância de promover a justiça social e a solidariedade globalizada.

L'Osservatore Romano



Verdade, justiça, caridade e liberdade. Esses são os princípios fundamentais que devem inspirar o compromisso comum de "cultivar e nutrir" uma cultura de paz "em todos os níveis da sociedade". Isso foi sublinhado pelo arcebispo dom Gabriele Caccia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em uma declaração nesta sexta-feira, 2 de agosto, em Nova York, por ocasião do Fórum de Alto Nível da ONU sobre o assunto.

Continua sendo "imperativo", lembrou ele, reconhecer a dignidade intrínseca de cada indivíduo. Com isso em mente, a Santa Sé reitera que "é no seio da família, particularmente no processo educacional, que as crianças adquirem uma compreensão da dignidade humana comum" dada por Deus. A justiça social e econômica - abordando a pobreza, a fome e a desigualdade - e a "solidariedade globalizada" também devem ser promovidas. Na era da globalização, observou ele, alguns se tornaram "cidadãos do mundo", outros "cidadãos de lugar nenhum", "como mostra o fenômeno da migração".



Por isso, uma exortação para que todos os indivíduos "possam expressar livremente sua religião ou crença", buscar aspirações e participar da sociedade: uma liberdade que não deve ser entendida como a "busca" de interesses individuais, mas como "doar-se aos outros" para o bem comum.