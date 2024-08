Dom Melchiorre Shi Hongzhen foi oficialmente reconhecido como Bispo de Tianjin pelo governo chinês (AFP or licensors)

Novo bispo é ordenado na China, fruto do acordo com a Santa Sé

A Santa Sé, por meio de um Comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano, anunciou com satisfação que Dom Melchiorre Shi Hongzhen foi oficialmente reconhecido como Bispo de Tianjin pelo governo chinês, fruto do diálogo entre a Santa Sé e a China. Dom Melchiorre, nascido em 1929, sucede Dom Stefano Li Side e lidera uma diocese com cerca de 56.000 fiéis.

Através de um Comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano, a Santa Sé afirma receber com satisfação a notícia de que nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, Sua Excelência Dom Melchiorre Shi Hongzhen foi oficialmente reconhecido pelos efeitos do ordenamento civil como Bispo de Tianjin (Municipalidade de Tianjin, República Popular da China). Essa medida constitui um fruto positivo do diálogo estabelecido ao longo dos anos entre a Santa Sé e o Governo chinês. Sua Excelência Dom Melchiorre Shi Hongzhen nasceu em 7 de outubro de 1929, foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 1954 e consagrado Bispo Coadjutor de Tianjin em 15 de junho de 1982, sucedendo a Sua Excelência Dom Stefano Li Side em 8 de junho de 2019. A Diocese de Tianjin conta com aproximadamente 56.000 fiéis, distribuídos em 21 paróquias, servidas por 62 sacerdotes e um bom número de religiosas.