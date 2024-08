Catálogo de documentos chineses nos arquivos de Propaganda Fide

O Catálogo é uma obra que "vai além da pesquisa acadêmica, pois também testemunha e valoriza o espírito que animou a história do caminho missionário de Propaganda Fide na terra e na cultura chinesa”, afirmou o cardeal Tagle. “Os documentos chineses aqui catalogados - escreveu por sua vez o prof. Eugenio Menegon no ensaio introdutório - são uma janela sobre a vida quotidiana das comunidades cristãs chinesas e dos seus pastores, e sobre a reação da sociedade chinesa às atividades católicas”.

Um precioso e exaustivo recurso histórico para todos, Igreja, acadêmicos, estudiosos incluídos, é o que o que representa o Catalogue of Chinese documents in the Archives of Propaganda Fide (1622-1830) ("Catálogo de documentos chineses no Arquivo de Propaganda Fide) publicado por ocasião dos 400 anos de instituição pelo Papa Gregório XV, em 22 de junho de 1622, da Sacra Congregatio de Propaganda Fide.

O arquivo histórico “De Propaganda Fide” é famoso pela sua rica e importante coleção de documentos em chinês relativos ao cristianismo na China do século XVII ao século XIX.

Trata-se de textos inéditos e desconhecidos do mundo exterior por vários motivos históricos, técnicos e até mesmo burocráticos. Agora, a publicação do Catálogo, onde também se encontram textos completos cristãos chineses raros ou únicos, juntamente com cartas e relatórios enviados da Ásia, da China à Propaganda, "oferece um acesso imediato a uma rica coletãnea de documentos relativos ao cristianismo na China entre o séculos XVII e XIX, colocando-os à disposição de estudiosos e pesquisadores que desejam aprofundar a história da Igreja na China", confirma no Prefácio o cardeal Luis Antonio Gokim Tagle, pró-prefeito da Seção para a Primeira Evangelização e as novas Igrejas particulares do Dicastério para a Evangelização.



Promovido pelo Centro de Estudos Chineses e Asiáticos da Pontifícia Universidade Urbaniana (PUU) e pelo Departamento de Sinologia da Universidade Católica de Leuven, publicado pela Press PUU, o Catálogo é uma obra que "vai além da pesquisa acadêmica, pois também testemunha e valoriza o espírito que animou a história do caminho missionário de Propaganda Fide na terra e na cultura chinesa”, continua o cardeal Tagle.

“A coleta e catalogação destes documentos representam hoje uma ferramenta preciosa para quem deseja aprofundar a cultura e a história das missões na China. É uma história que envolve pessoas, fatos e acontecimentos concretos, que ilumina a nossa realidade atual e nos ajuda a alcançar o propósito original do Papa Gregório XV, nomeadamente a difusão da fé”.



Este longo e paciente trabalho foi elaborado pelo Dr. Ad Dudink e editado pelo prof. Raini Emanuele, pesquisador de língua e literatura chinesa na Universidade Oriental de Nápoles; padre Giuseppe Zhao Hongtao, pesquisador no Centro de Estudos Chineses e Asiáticos da PUU e professor adjunto da faculdade de Missiologia na mesma universidade.



Em seu ensaio introdutório, o prof. Eugenio Menegon define “os documentos chineses aqui catalogados como uma janela sobre a vida quotidiana das comunidades cristãs chinesas e dos seus pastores, e sobre a reação da sociedade chinesa às atividades católicas”.



É também graças ao arquivo histórico “De Propaganda Fide”, local seguro para o testemunho missionário, que estudiosos e pesquisadores do mundo acadêmico podem estudar a missão da Igreja na China.



