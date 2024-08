Cardeal de Mendonça visita sede histórica de Scholas Occurrentes em Buenos Aires

O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação foi ao Barrio 31 para conhecer a sede original da organização internacional criada pelo Papa Francisco. O cardeal José Tolentino de Mendonça ouviu testemunhos de jovens e professores: a alegria que caracteriza a atmosfera da convivência local “vale mais que mil palavras”.

Paolo Ondarza - Vatican News

Uma visita surpresa à sede histórica da Scholas Occurrentes, o movimento educacional internacional criado pelo Papa Francisco no início do seu pontificado. A visita foi realizada pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que na quarta-feira (21/08) foi ao Barrio 31, na cidade argentina de Buenos Aires, onde pôde conversar com os fundadores de Scholas, José María del Corral e Enrique Palmeyro, que, na época em que o cardeal Jorge Bergoglio era arcebispo de Buenos Aires, começaram a reunir alunos e professores de escolas de diferentes religiões e classes sociais, tanto públicas quanto privadas, para promover uma cultura do encontro após as crises e fraturas de 2001.

Uma grande família

O cardeal, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pela Scholas Occurrentes, também ouviu vários testemunhos de jovens que participam de atividades esportivas e culturais em diferentes partes do país - como no bairro Villa Fiorito, na Grande Buenos Aires e em El Impenetrable, na província de Chaco - e depois expressou gratidão pelo encontro, manifestando a alegria de estar na presença de uma grande família: perceber essa atmosfera de convivência, ver os olhos, sentir os desejos, observou ele, vale mais do que mil palavras. Ele também confidenciou que sentia a responsabilidade, de acordo com o mandato recebido do Papa Francisco, de continuar a ajudar no campo educacional e cultural em que Scholas trabalha.

O mural dos sonhos e dos sofrimentos

Aceitando o convite dos jovens da comunidade Scholas do Barrio 31, o cardeal de Mendonça deu um toque ao mural criado pelos jovens, no qual estão expressos seus sonhos e sofrimentos. Foi pedido ao prefeito do Vaticano que expressasse graficamente a decisão mais difícil que tomou em sua vida. Em maio passado, no Vaticano, o cardeal participou da reunião organizada pela Scholas Occurrentes, na qual foi apresentada a Universidade do Sentido, criada por decreto pelo Papa Francisco.

As atividades da sede no Barrio 31

Na histórica sede da Scholas no Barrio 31, inaugurada em 2018 pelo bispo de Roma por meio de videoconferência, são realizadas diversas atividades: culturais, artísticas e esportivas, como a Liga Internacional de Fútbol Pelota de Trapo, vôlei e boxe e outras atividades. Apresentações do Teatro Colón foram realizadas aqui, e todos os anos delegações de estudantes da Universidade Hebraica de Jerusalém, entre outras importantes instituições acadêmicas internacionais, participam.

Novo local na Indonésia

A Scholas Occurrentes está agora presente nos cinco continentes, com participação direta em 70 países. Em 4 de setembro, durante a visita apostólica do Papa Francisco, será inaugurada a primeira sede no Sudeste Asiático, na Indonésia.