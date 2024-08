Cardeal Parolin: é inútil construir uma sociedade que exclui Deus

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu a consagração episcopal do dom Kryspin Dubiel neste sábado (24/08) em Leżajsku, na Polônia. Sacerdote da arquidiocese de Przemyśl, ele foi nomeado núncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe pelo Papa Francisco.

Marek Weresa - Vatican News

“Preserve o depósito da fé apostólica que lhe vem confiado, guarde-o como um bom administrador, efundindo amplamente os seus tesouros, para que, como boa semente, possa dar frutos na Igreja e na sociedade civil”, desejou o cardeal Pietro Parolin.

O cardeal Parolin em cerimônia de ordenação episcopal de dom Kryspin

Proclamação urgente da redenção

Dirigindo-se a dom Kryspin Dubiel, o secretário de Estado lembrou como é necessário que as pessoas destes tempos confusos proclamem que o Senhor assumiu a natureza humana e a redimiu definitivamente, tomou posse de nossa realidade de uma vez por todas. “De nada adiantam, portanto, nossos esforços para construir a cidade secular se excluirmos dela a presença de Deus”, declarou.

Unido ao Senhor com maior intensidade

Falando sobre o novo arcebispo e relembrando seu percurso vocacional e ministério sacerdotal, lembrou que havia experimentado o desejo de enriquecer seu conhecimento e permanecer fiel ao Senhor. “Agora o Senhor, que conhece o seu passado, o está chamando para se unir a Ele com maior intensidade”, destacou.

A serviço da Igreja e do mundo

O cardeal Parolin também falou sobre as tarefas do novo núncio: “é um serviço prestado para o bem da Igreja e para a paz no mundo. Ele será tanto mais frutífero quanto mais for tenazmente sustentado pela oração e pela meditação da Palavra de Deus”, ressaltou o purpurado.

A celebração foi realizada na Basílica Menor em Leżajsk, na Polônia, de onde é originário dom Kryspin. Também participaram da liturgia os bispos e cardeais Stanisław Dziwisz e Kazimierz Nycz, bem como dom Antonio Filipazzi, núncio apostólico na Polônia, e dom Marek Marczak, secretário-geral da Conferência Episcopal Polonesa. Os co-cosacrantes foram dom Salvatore Pennacchio, presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica de Roma, e dom Adam Szal, metropolita de Przemyśl.