Visita do cardeal Parolin à sede do arcebispo maior da Igreja Greco-Católica Ucraniana

Parolin: minha presença na Ucrânia traz "ao vivo" a proximidade do Papa

Continuam os compromissos e encontros do cardeal secretário de Estado no país do leste europeu. No domingo, a visita à sede do arcebispo maior de Kyiv-Halych, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk: o papel da Igreja deve ser profético, convocar uma grande oração pela paz.

Alessandro De Carolis - Cidade do Vaticano A proximidade mil vezes demonstrada pelo Papa, da janela do Angelus às tantas "janelas" das audiências públicas, torna-se uma proximidade "ao vivo". O cardeal Pietro Parolin a define assim ao término do domingo, 21 de julho, dedicado a um dos momentos centrais da visita que o secretário de Estado está realizando na Ucrânia. Pela manhã, presidiu a Missa no santuário mariano de Berdychiv e, à tarde, se deslocou para o arcebispado maior de Kyiv-Halych, onde reside o chefe da Igreja greco-católica ucraniana, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk. Do Papa, uma "grandíssima proximidade" Nessa ocasião, o cardeal quis reafirmar o sentido de sua visita a um país que busca na fé resiliente a força para enfrentar o drama de cada dia. "A mensagem que trouxe do Papa é a da proximidade. O Papa a expressou de tantas maneiras nesses anos", usando "aquele adjetivo que queremos usar, 'a martirizada Ucrânia'. O Papa manifestou desde o início uma grandíssima proximidade, uma grandíssima participação na dor e no sofrimento deste povo". Minha presença, destacou o cardeal Parolin, "acrescenta algo, digamos, 'ao vivo' a essa presença do Papa, que compartilha a dor, mas sobretudo gostaria de poder ajudar na solução desta guerra". Leia também 21/07/2024 Parolin: a Ucrânia vive a hora sombria do Calvário, suplicamos a Deus pela paz O secretário de Estado do Vaticano, enviado pelo Papa ao país em guerra, preside a missa no santuário mariano de Berdychiv. Recomenda aos fiéis que "não percam a confiança, mesmo ... Esperança em Deus O secretário de Estado recordou ainda que, na homilia proferida no santuário mariano de Berdychiv, "o papel da Igreja deve ser um papel profético, segundo a imagem do profeta Elias". E convocou "uma grande oração pela paz, partindo da convicção de que tudo é possível a Deus e que, mesmo que nossas esperanças sejam sempre finitas e limitadas, sabemos que Deus é maior que nós mesmos, maior que nosso coração e nossas possibilidades". Notáveis progressos Pietro Parolin também compartilhou uma lembrança, tanto mais significativa se relacionada ao cenário de destruição que a Ucrânia sofre há dois anos e meio. Ao falar sobre a sede do arcebispo maior, disse ter notado "os grandes progressos" feitos desde a última visita em 2016. Naquela época, a estrutura ainda estava nos estágios iniciais e, mesmo "ainda não terminada agora, porém foram feitos notáveis progressos e muitas partes, especialmente a igreja, avançaram muito. Estou contente de ver essas coisas", observou o cardeal Parolin.