Tagle: para ser missionário é preciso ter a gratuidade no coração

No Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, o cardeal pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização celebra a Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional dos Estados Unidos como enviado do Papa: se o nosso horizonte é apenas o do sucesso e do lucro, corremos o risco de preferir relacionamentos “com ‘amigos’ ou ‘encontros’ gerados por inteligência artificial” e não ver “dons em pessoas de carne e osso”

“Antes de vir para cá, perguntei ao Santo Padre se ele tinha uma mensagem para vocês. Ele disse: 'conversão à Eucaristia'”. Foi assim que o cardeal Luis Antonio Tagle iniciou a homilia da Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional nos Estados Unidos, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, como enviado do Papa. O purpurado partiu do convite de Francisco para refletir sobre o vínculo entre a conversão eucarística e a conversão missionária, já que, observou, o Congresso “será seguido pelo envio de missionários Eucarísticos”.

Relações artificiais

Com o primeiro ponto, que ele chama de “Missão e Dom”, o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização se deteve nas páginas do Evangelho em que Jesus fala de sua missão. Cristo, disse ele, “tem uma profunda consciência de ter sido enviado” pelo Pai, “enviado para ser dado”. O missionário, enfatizou o cardeal Tagle, “é um dom” e talvez, observou ele, “onde falta o zelo missionário, talvez isso se deva em parte a um enfraquecimento do apreço pelos dons e pela gratuidade”. Se esse horizonte está desaparecendo, continuou ele, “se o nosso horizonte é apenas o do sucesso e do lucro, não há espaço para ver e receber dons gratuitos”. Algumas pessoas, observou o purpurado, “preferem se relacionar com ‘amigos’ ou ‘encontros’ gerados pela inteligência artificial porque não veem dons em pessoas de carne e osso”. E essa ênfase é seguida por uma série de perguntas dirigidas à consciência de homens, mulheres, padres e leigos, bispos e pais e mães de família, instando-os a se doarem como Jesus.

Não percamos o coração

Mas “Jesus é um dom ou um problema”, continuou o purpurado filipino, passando para o segundo ponto. Quando disse aos discípulos que recebê-lo “significa primeiro acreditar nele, e, segundo, comer sua carne e beber seu sangue”, eles “começaram a duvidar” e muitos o abandonaram. E também nesse ponto o cardeal Tagle faz uma série de perguntas que vão direto ao coração: “É possível que nós, discípulos, contribuamos para que outros se afastem de Jesus”, para que se afastem da fé? “Nossas comunidades paroquiais oferecem uma experiência de proximidade e cuidado com Jesus? Nossas famílias ainda são as principais educadoras e transmissoras da fé? Os jovens se sentem ouvidos e compreendidos em sua busca por Jesus?” Muitos dos chamados “escondidos” - os pobres, os migrantes, os idosos, os sem-teto, os indígenas - “podem se sentir como forasteiros”. Mas, é o convite, “não percamos o coração. Jesus não se cansará de vir até nós com o dom de si mesmo, mesmo quando estiver ferido”.

Jesus não se impõe a ninguém

Falando no terceiro ponto sobre o aspecto da missão, ou melhor, sobre “missionários eucarísticos”, o cardeal Tagle voltou ao momento em que Jesus pergunta aos apóstolos se eles também pretendem deixá-lo. Espero, é a esperança do purpurado, “que possamos responder como São Pedro: 'Ficarei contigo. Nós nos recusamos a viver longe da tua presença'. Mas essas - ressaltou - não devem ser palavras vazias. Como São Pedro, devemos acreditar com convicção. Jesus não se impõe a ninguém. Ele apela para a nossa liberdade interior”. O pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização pede aos missionários que vão e compartilhem “o terno amor de Jesus” com pessoas cansadas, com aqueles que precisam de compaixão. Em sua carta para mim, revelou o cardeal Tagle: “O Papa Francisco expressou a esperança ‘de que os participantes do Congresso, plenamente conscientes dos dons universais que recebem do alimento celestial, sejam capazes de transmiti-los aos outros”.

Uma experiência

O cardeal Tagle concluiu compartilhando uma experiência. Como pároco, ele notou uma mulher que era “extraordinariamente dedicada à Igreja”, que chegava cedo aos domingos para ajudar em todas as Missas e outras atividades e só ia para casa quando a igreja estava limpa e as portas fechadas. Um dia, lembrou ele, “agradeci a ela por sua dedicação e à família por permitir que ela servisse. Sua resposta me surpreendeu: 'Padre, não se preocupe com minha família. Eu fico aqui na Igreja e participo de todas as Missas porque não quero ver meu marido e meus filhos. Gostaria que todo dia fosse domingo para que eu pudesse evitar minha família'”. Caros amigos, concluiu o purpurado, “quando o padre ou diácono disser: 'Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe', por favor, vão! Vão! O que vocês ouviram, tocaram e saborearam, vocês devem compartilhar com os outros” para “a vida do mundo”.