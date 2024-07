Hebdomada Papae, o boletim do Vatican News em latim

As notícias do Vatican News em latim

O resumo das notícias do Vaticano em latim: No Angelus do último domingo, a reflexão do Pontífice sobre as armadilhas do ativismo: “Cuidado com a ditadura do fazer!”; a viagem do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin à Ucrânia: a proximidade e o compromisso do Papa com a paz; a mensagem de Francisco para a memória dos avós de Jesus e o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

Die vicésimo séptimo mensis IúIii anno bismillésimo vicésimo quarto

In Angélica Salutatióne die praetérito domínico de nímio agéndi stúdio dísserit Póntifex: “Cavéte faciúndi dictatúram!”.



Petri Parolin, Secretárii Status, iter in Ucraínam, qui propinquitátem Pontíficis osténdit eiúsque pacis opus.

Francísci núntius de Iesu avis et de Die Mundiáli avórum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Eugénius Murrali.

In Angélica Salutatióne Evangélium éxplicans, est hortátus Póntifex in Petriáno Foro adstántes ne praecípua neglégerent, qui faciéndi stúdio alligántur. Refert Rosárius Tronnolone.



«Veníte seórsum in desértum locum et quiéscite pusíllum». Ex Evangélii versículo Francísci considerátio incohátur, qui Iesum ad quiétem suadéntem, sed étiam ad misericórdiam réspicit, atque idem addit quoque locum: «Vidit turbam multam Iesus et miserátus est super eos, […] et coepit illos docére multa». Éxplicat Póntifex: «Magni intérest quómodo nostra vita evolvátur, nostra socíetas, quae celeritáte saepenúmero detinétur, quod ad Ecclésiam quoque áttinet eiúsque pastorále ministérium». Sermo étiam factus est de témpore in família communicándo, de témpore porro nobíscum et cum Dómino recuperándo. Post Angélicam Salutatiónem Ludórum Olympicórum et Paraolympicórum méntio est facta: «Occásio captétur ut indútiae dentur, ad sincéram de pace voluntátem demonstrándam». Íterum iterúmque de Ucraína, Palaestína, Ísrael, Myanmár compluribúsque áliis Natiónibus bellis vexátis.



A die undevicésimo ad diem quartum et vicésimum mensis Iúlii, cardinális Petrus Parolin, a reveréndo dómino Páulo Butnaru comitátus, Secretáriae Status officiále in Ucraínam se cóntulit ut Pontifícius Legátus. Praecípua huius itíneris narrat Alexánder De Carolis.



Odéssa Kíviam, cardinális Parolin iter inter belli vúlnera, pópuli fidem ac spem, in Ucraína Pontíficis compléxum áttulit. Apostólica Delegátio precatiónes adiécit pro iis qui in bello interiérunt, diálogum instítuit cum políticis ecclesiasticísque potestátibus illíus loci de belli consecutiónibus.



Sábbato die vicésimo mensis Iúlii invísa est Odéssa, symbólica urbs, aeque ac cultus loca eiúsque portus. Die domínico vicésimo primo evéntus itíneris praecípuus recensétur: ánnuae peregrinatiónis ad Mariálem sanctuárium Berdychiv novíssima fit celebrátio, ad basílicae minóris dignitátem evécti. Die vicésimo tértio mensis Iúlii Kívia studióse invísitur, paediátrico in valetudinário Okhmatdyt, die octávo mensis Iúlii pyróbolis icto, statióne facta. Proínde cardinális Párolin prǽsidem Volodymýrum Zelensky convénit. Collóquium céterum effécit ut quaedam de pace conciliánda ageréntur. In núntio evulgáto in rete sociáli X, Secretária Status asséverat purpurátum Natiónis prǽsidi confirmásse «Pontíficis propinquitátem ac voluntátem ǽquae diuturnǽque pacis reperiéndae in sauciáta Ucraína».

«Novum foedus est faciéndum inter iúvenes et senes». Suo in sociáli rete X loco núntium édidit Póntifex atque hortátus est ad diálogum instituéndum inter generatiónes páulo ante memóriam litúrgicam, die sexto et vicésimo, sanctórum Ióachim et Annae, et Diem Mundiálem avórum ac senum, die domínico duodetricésimo mensis Iúlii celebrandum.



