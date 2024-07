Francisco: que o espírito olímpico e paraolímpico favoreça relações de paz

O Papa lança um novo post de sua conta na rede social X reafirmando que as Olimpíadas, que começam hoje, e as Paraolimpíadas no final de agosto, são um antídoto para não cair na tragédia da guerra e acabar com as violências". Que o esporte construa pontes e derrube barreiras.

Alessandro De Carolis - Cidade do Vaticano

"Possa o esporte construir pontes, abater barreiras e favorecer relações de paz." O Papa acende e reacende a chama do "autêntico espírito olímpico e paralímpico" no dia em que os Jogos de Paris estão prestes a começar oficialmente, com a abertura programada para a noite desta sexta-feira, 26 de julho. Com um post em sua conta na rede social X @Pontifex_pt, o Santo Padre reafirma que as Olimpíadas e as Paraolimpíadas que começarão em 28 de agosto são "um antídoto para não cair na tragédia da guerra e para acabar com as violências".

Esporte, oportunidade de diálogo

Ontem também a Athletica Vaticana havia lembrado esse desejo do Papa em uma carta enviada às atletas e aos atletas na véspera da abertura dos Jogos, que "são antes de tudo histórias de mulheres e homens que hoje não conseguem parar «a terceira guerra mundial aos pedaços» (como define Francisco), mas sugerem - lê-se na carta - a possibilidade de uma humanidade mais fraterna. Através da linguagem do diálogo esportivo, popular e compreensível para todos."

Grande revezamento

"Sem nunca recorrer a atalhos e com lealdade", escreve ainda a Athletica Vaticana, os Jogos "podem ser oportunidades de esperança, nas pequenas e grandes questões de cada pessoa e da humanidade. Sim, as Olimpíadas e as Paraolimpíadas podem ser estratégias de paz e antídoto aos jogos de guerra." O que importa é encarnar "os verdadeiros valores do esporte: paixão, inclusão, fraternidade, espírito de equipe, lealdade, redenção, compromisso e sacrifício". Sabendo que "o esporte não é só vitória ou derrota, o esporte é uma jornada na vida que nunca se faz sozinho".