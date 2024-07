APSA, lucro de 45,9 milhões em 2023

Publicado o balanço: a Administração contribuiu com 37,9 milhões para a missão do Papa e aumentou os ativos em 7,9 milhões sem afetar o patrimônio da Santa Sé e sem a venda de edifícios institucionais.

Melhorar a gestão do patrimônio e a eficiência dos serviços: com esses objetivos em mente, a Administração do Patrimônio da Sé Apostólica apresentou seu balanço 2023, que foi aprovado pelos órgãos de controle. O principal dado a ser destacado é o resultado das atividades de 2023, que apresentou um lucro de 45,9 milhões de euros. Isso permitiu que a APSA contribuísse com 37,9 milhões de euros para a missão do Papa, apoiando a Cúria Romana (foram 32,27 milhões de euros em 2022), e aumentasse sua consistência patrimonial em 7,9 milhões de euros. “Esses resultados”, explica o arcebispo Giordano Piccinotti, presidente da APSA, ‘foram alcançados com a convicção de que temos que trabalhar constantemente para aumentar o fluxo de renda, para cobrir as despesas, sem afetar o patrimônio da Santa Sé e sem prever a venda de propriedades institucionais’.

Administração



O balanço publicado fornece uma visão detalhada das duas principais operações de gestão de ativos confiadas à APSA. No que diz respeito à gestão imobiliária, o ano de 2023 apresenta um surplus econômico de 27,6 milhões de euros. Essa gestão é realizada com fins não especulativos, de baixo risco e de impacto social comprovado, em conformidade com a Doutrina Social da Igreja. A Administração investiu seus fundos em títulos internacionais, títulos de renda fixa e outros ativos financeiros. Forneceu consultoria, soluções financeiras e acesso aos mercados de capital para os Dicastérios da Cúria e outras entidades da Santa Sé, com o objetivo de diversificar os investimentos e distribuir o risco, gerando o melhor retorno possível dentro do mandato do Comitê de Investimentos. A política de investimento continuou a se caracterizar por um equilíbrio correto entre risco e rentabilidade de médio a longo prazo. Em 2023, à luz de uma situação econômica ainda incerta, foi favorecida uma abordagem mais defensiva, caracterizada por uma exposição limitada a ações, um vencimento médio reduzido do segmento de títulos de cerca de 4 anos e um alto nível de liquidez preventiva (cerca de 50%).



Administração de imóveis



A APSA administra diretamente ou por meio de empresas inteiramente participadas na Itália e no exterior mais de cinco mil unidades imobiliárias: 4.249 unidades são administradas na Itália, das quais 92% das superfícies imobiliárias estão localizadas na Província de Roma. Em relação a Roma, a maior concentração está nas áreas imediatamente adjacentes ao Estado da Cidade do Vaticano, com 64% das áreas de superfície localizadas nos bairros centrais, 19% nos bairros vizinhos e 17% nos bairros periféricos. Há aproximadamente 1.200 unidades imobiliárias administradas no exterior (Londres, Paris, Genebra e Lausanne) e na Itália por sociedades com participação. A gestão imobiliária - conforme demonstrado no balanço - apresenta um surplus de 35 milhões de euros (contra uma receita operacional de 73,6 milhões de euros), e vale a pena enfatizar o compromisso da APSA em obter resultados cada vez melhores, adaptando as ferramentas tecnológicas em uso, mas também colaborando com os profissionais do setor para reduzir o tempo entre a liberação dos imóveis e seu posterior aluguel.

A administração, portanto, depende de colaborações externas, mas elas não se referem à gestão direta de imóveis, mas apenas à colocação no mercado, o mais rápido possível, das unidades imobiliárias que ficaram vagas. Além disso, o novo Regulamento de Locação foi reescrito e concluído, redefinindo todas as condições que estabelecem o comportamento e as responsabilidades mútuas em relação aos usuários. O algoritmo de cálculo do valor justo também foi revisado para obter valores de avaliação mais precisos e atuais. 19,2% das propriedades da APSA são alugadas segundo o mercado; 10,4% com aluguéis subsidiados; 70,4% com aluguéis zero.



Olhando para o futuro



“Além das atividades ordinárias”, explica o Presidente Piccinotti, “nas quais toda a APSA está envolvida, esta Administração planeja e realiza algumas iniciativas de melhoria em conformidade com os valores éticos da Igreja. Durante o ano de 2023, o programa de gestão em uso para a área de administração foi implementado; em conformidade com as normas do Novo Código de Compras, foi adotado o novo sistema de gestão para a Área imobiliária; e, finalmente, foi definido e entrou em vigor o novo

texto único do Código de Aquisições. Nos próximos anos, iniciaremos um caminho para ajustar o número de recursos, a fim de lidar efetivamente com as novas responsabilidades administrativas, tendo em vista a atribuição à APSA da gestão de imóveis por parte de outras entidades da Santa Sé”.