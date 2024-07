Acordo entre o Dicastério para a Comunicação e a Agência Nova

O acordo de cooperação para a troca dos respectivos boletins informativos e enriquecimento da oferta de notícias internacionais.

O Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e a "Agência Nova" assinaram um acordo de colaboração mútua, destinado ao intercâmbio de conteúdos informativos.

O Dicastério, criado em 2015 pelo Papa Francisco, está encarregado da gestão de todo o sistema de comunicação da Santa Sé, que inclui as plataformas de informação Rádio Vaticano, Vatican News, L'Osservatore Romano, canais de mídia social e Vatican Media.

A Agência Nova é uma importante fonte de informação italiana sobre a atualidade política e econômica internacional e para tudo o que diz respeito à projeção internacional do "sistema nacional", graças aos seus produtos editoriais em várias línguas, à sua ampla rede de correspondentes estrangeiros e aos acordos assinados com várias agências nacionais estrangeiras.

O acordo, assinado pelo prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, e por Fabio Squillante, diretor-geral da Agência Nova, prevê a possibilidade de o Dicastério utilizar os boletins multimídia da Agência Nova em todas as suas plataformas de informação, enquanto a agência, por sua vez, poderá divulgar, em seu site e em seus noticiários, os conteúdos editoriais multimédia presentes no site www.vaticannews.va, relativos às atividades do Papa, do Vaticano e da Igreja Católica.

"O acordo nos permitirá expandir nossas fontes no lado internacional, ajudando a fortalecer nossa oferta de notícias e aprofundamentos num momento em que é importante tentar olhar para muitas situações difíceis no mundo, continuando a acreditar na paz, na negociação e na cooperação", disse o diretor editorial da mídia vaticana, Andrea Tornielli.

"Estamos extremamente satisfeitos com a assinatura deste acordo que nos permitirá enriquecer ainda mais a nossa oferta de informação sobre temas de interesse capital, especialmente em vista do próximo ano jubilar, e que consideramos também um reconhecimento da credibilidade que a Agência Nova conseguiu construir ao longo dos anos", explicou o diretor-geral da Agência Nova, Fabio Squillante.