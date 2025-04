Vaticano: Primeira Congregação Geral dos cardeais

Cerca de sessenta cardeais se reuniram esta manhã para prestar juramento à Constituição Universi Dominici Gregis sobre a sé vacante e a eleição do Pontífice. Foram escolhidas as datas da trasladação e das exéquias. No domingo, 27 de abril, a missa será presidida pelo cardeal Parolin, a segunda das Novendiais. Amanhã à tarde será haverá a segunda Congregação Geral. Sorteados os três cardeais da Comissão que auxilia o Camerlengo: Parolin, Ryłko e Baggio.

Vatican News A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou algumas informações a propósito da Primeira Congregação Geral realizada, nesta terça-feira (22/04), que durou uma hora e meia, das 9h às 10h30 locais de Roma. Estiveram presentes na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano, cerca de sessenta cardeais que iniciaram com um momento de oração pelo Papa Francisco, cujas exéquias serão realizadas no sábado, 26 de abril. Os cardeais juraram observar fielmente as normas da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis relativas à vacância da Sé Apostólica e à eleição do Romano Pontífice, e cantaram o Adsumus. Foram lidos os parágrafos 12 e 13 da Constituição Apostólica e o cardeal Farrel, camerlengo da Santa Igreja Romana, leu o Testamento espiritual de Francisco, divulgado ontem à noite. Segunda Congregação em 23 de abril No âmbito da Congregação, foram decididas, conforme anunciado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, as datas da trasladação e das exéquias. A Segunda Congregação Geral se realizará na tarde de quarta-feira, 23 de abril, às 17h, já que pela manhã os cardeais participarão da transladação. A missa de domingo, 27 de abril, na Praça São Pedro, será presidida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e será a segunda das Novendiais: missa exequial. As missas Novendiais serão celebradas todos os dias às 17h. Sorteados os cardeais da Comissão que auxilia o camerlengo Foram sorteados os três cardeais da Comissão que auxilia o Camerlengo nas decisões ordinárias: Parolin, Stanisław Ryłko e Fabio Baggio, um para cada ordem que compõe o Colégio, a dos bispos, presbíteros e diáconos. Os cardeais desta Comissão são sorteados a cada 3 dias. A conta X da Secretaria de Estado @TerzaLoggia anunciou que nesta terça-feira, às 19h30 locais, o arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidirá o Terço para o Papa Francisco na Praça São Pedro. Suspensas as celebrações de beatificação Na Congregação Geral realizada esta manhã, o Colégio Cardinalício decidiu suspender as celebrações de beatificação programadas, até a decisão do novo Romano Pontífice.