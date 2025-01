A dor do Papa Francisco pelo acidente aéreo em Washington

O Papa escreve ao presidente americano Trump para expressar proximidade espiritual às pessoas envolvidas na colisão entre um avião de linha e um helicóptero militar, nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, que causou dezenas de mortes.

Vatican News

O Papa Francisco expressou, em um telegrama dirigido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sua “proximidade espiritual” com todos os afetados pela tragédia ocorrida na noite de quarta-feira (29/01) em Washington, sobre o rio Potomac, perto do aeroporto Ronald Reagan. No local, um helicóptero militar, com três militares a bordo, e um avião regional, que transportava 60 passageiros e 4 membros da tripulação, colidiram por causas ainda desconhecidas, resultando na queda de ambas as aeronaves.

Os socorristas, que trabalham na recuperação dos corpos, descartam a possibilidade de sobreviventes e informaram que as condições de resgate são particularmente complexas, podendo levar vários dias.

“Confiando as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Onipotente, ofereço minhas mais profundas condolências às famílias que agora choram a perda de um ente querido”, escreve o Papa, que assegura suas orações “também por aqueles que estão envolvidos nos esforços de resgate”, invocando sobre toda a nação “bênçãos divinas de consolação e força”.