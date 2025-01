Papa à Rede Mundial de Oração: ajudem as pessoas a viver o espírito do Jubileu

Papa com os membros da Rede Mundial de Oração do Papa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira (23/01), no Vaticano, os membros da Fundação Rede Mundial de Oração do Papa junto com seu novo diretor, padre Cristóbal Fones.

Silvonei José – Vatican News

“Maria, nos precede na peregrinação da fé e da esperança e nos ensina a conservar as palavras e os gestos de Jesus em nossos corações. Não se esqueçam dessa palavra: conservar. Isso é obra do Espírito Santo: não há caminho do coração com Cristo sem a água viva do Espírito”.

Foi o que disse o Papa Francisco recebendo na manhã desta quinta-feira (23/01), no Vaticano, os membros da Fundação Rede Mundial de Oração do Papa. Antes de mais nada o Santo Padre saudou o novo Diretor, padre Cristóbal Fones, a quem desejou um bom trabalho; expressou ainda gratidão ao padre Fornos por seu serviço à Rede de Oração.

A saudação de Francisco foi também aos membros do Escritório Internacional, Coordenadores Continentais, Membros do Conselho, Parceiros Permanentes e, em particular, àqueles que apoiam a Fundação para garantir a estabilidade e a dinâmica da atividade.

O Pontífice destacou em seguida que ficou feliz que eles tenham acolhido com alegria a Encíclica Dilexit nos, sobre o amor humano e divino do Coração de Cristo. “Nela, vocês encontram o alimento substancial que nutre a espiritualidade de seu apostolado. Gosto do fato que essa espiritualidade vocês a chamam de “caminho do Coração”.

Gostaria de ler essa expressão em um duplo sentido, disse o Papa: "é o caminho de Jesus, de seu Sagrado Coração, por meio do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição; e é também o caminho do nosso coração, ferido pelo pecado, que se deixa conquistar e transformar pelo amor".

Nesse caminho do coração – acrescentou o Papa -, somos guiados, como sempre, por nossa Mãe, Maria, que nos precede na peregrinação da fé e da esperança e nos ensina a manter as palavras e os atos de Jesus em nossos corações.

Na conclusão de suas palavras o Papa disse que a Rede Mundial de Oração poderá dar uma contribuição muito importante para o Jubileu, ajudando as pessoas e as comunidades a viverem o espírito do Jubileu, como um caminho no qual se conjugam inseparavelmente oração e compaixão, oração e proximidade com os últimos, oração as obras de misericórdia.