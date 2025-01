Papa: o peregrino deve ter uma meta, a vida nova em Cristo

“Desejo que sejam sempre pessoas em movimento, em todas as idades: crianças, jovens, adultos, idosos, sempre em movimento. O peregrino não é apenas aquele que caminha, mas aquele que tem uma meta, e essa meta é Jesus Cristo, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado”, disse Francisco ao receber em audiência, nesta sexta-feira, 3/01, os jovens e adolescentes da União Italiana dos Cegos e Deficientes Visuais.

Thulio Fonseca – Vatican News

O Papa recebeu na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro, no Vaticano, um grupo de jovens e adolescentes da União Italiana dos Cegos e Deficientes Visuais. O encontro ocorreu no contexto das atividades iniciais do Ano Jubilar de 2025, que tem como tema “Peregrinos da Esperança”. Francisco deu as boas-vindas aos participantes, desejando-lhes um feliz Ano Novo e, em seguida, enfatizou a importância do Jubileu.

Papa Francisco durante a audiência desta manhã

A meta do peregrino

"A palavra 'peregrinos' nos faz pensar em caminhar, por isso gostaria de desejar a vocês que sejam sempre pessoas em movimento", sublinhou o Santo Padre, deixando claro que isso é algo para todas as idades: "crianças, jovens, adultos, idosos, sempre em movimento, nunca parados, nunca estagnados, sempre com o desejo de seguir em frente". Segundo o Papa, o peregrino não é apenas aquele que caminha, mas aquele que tem um destino particular: a meta do peregrino é um lugar sagrado, que o atrai, que motiva a viagem e que o sustenta no esforço. Ele também destacou o simbolismo da Porta Santa:

“Naturalmente, trata-se de um símbolo: a Porta Santa representa Jesus Cristo, o seu Mistério de salvação, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado, livres para amar e servir a Deus e ao próximo.”

Encontrar Jesus

Francisco incentivou os jovens a viverem seu itinerário de peregrinação com o desejo de encontrar Jesus:

“Que vocês não sejam apenas pessoas em movimento, mas também peregrinos, ou seja, desejosos de encontrar Jesus, de conhecê-lo, de ouvir sua Palavra, que dá sentido à vida, que a preenche com uma alegria nova, uma alegria diferente, uma alegria que não permanece ‘por fora’, na superfície, mas que enche o coração e o aquece, uma alegria que é paz, que é bondade, que é ternura. A alegria de Jesus é assim. Somente Jesus pode dar essa alegria.”

O Santo Padre saúda os presentes

Amigos de caminhada

O Papa também citou exemplos de jovens santos que encontraram Jesus e se tornaram sinais de esperança, como o Beato Pier Giorgio Frassati, que será canonizado em julho, além de santos amplamente conhecidos, como Francisco e Clara de Assis e Teresa do Menino Jesus:

"Queridos amigos, esses são peregrinos da esperança, adolescentes e jovens que encontraram o Senhor Jesus e caminharam com Ele, que é a esperança para cada homem, para cada mulher e também para o mundo."

Pequenos sinais de esperança

Ao concluir, o Pontífice encorajou os presentes a seguirem o caminho de Jesus e a se tornarem sinais de esperança para o próximo:

“Sigamos esse caminho e nos tornaremos também pequenos sinais de esperança para aqueles que nos encontram. Esse é o desejo que faço para mim e para vocês.”

Francisco durante a audiência