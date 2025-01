Papa cria nova diocese em Moçambique e nomeia seu primeiro bispo

Francisco criou a Diocese de Alto Molócuè, em Moçambique, e nomeou seu primeiro bispo o pe. Estêvão Ângelo Fernando, do clero de Quelimane.

Vatican News

O Papa Francisco erigiu, nesta quinta-feira 23/01), a Diocese de Alto Molócuè, em Moçambique, com o território desmembrado das Dioceses de Gurúè e Quelimane, tornando-a sufragânea da Arquidiocese Metropolitana de Nampula.

O Santo Padre nomeou primeiro bispo da Diocese de Alto Molócuè o pe. Estêvão Ângelo Fernando, do clero de Quelimane.

Pe. Estêvão Ângelo Fernando nasceu em 17 de junho de 1974, em Inhassunge, na Diocese de Quelimane. Depois de frequentar o Seminário Propedêutico Santo Agostinho de Quelimane, entrou no Seminário Filosófico Santo Agostinho de Matola e, sucessivamente, no Seminário Teológico São Pio X de Maputo, obtendo o Bacharelado. Foi ordenado sacerdote em 24 de junho de 2001.

Pe. Estêvão Ângelo Fernando desempenhou o cargo de vigário paroquial e depois pároco de Mocuba (2001-2006). Foi membro da Comissão da África Austral para os Refugiados (2002-2006), diretor espiritual do Movimento Apostólico Xaveriano (2003-2010), reitor do Seminário Propedêutico Santo Agostinho de Quelimane (2007-2010), presidente da Comissão de Comunicações de Quelimane (2010-2011), e colaborador na Paróquia de Santa Maria Maior em Cordenons, na Diocese de Concordia-Pordenone, na Itália (2011-2014). Obteve o Mestrado em Teologia Pastoral pela Faculdade Teológica do Triveneto em Pádua (2014). Foi colaborador na Paróquia de São Francisco de Assis em Pordenone, na Diocese de Concordia-Pordenone, Itália (2015-2019), formador no Seminário Filosófico de Santo Agostinho de Matola (2020-2021), e obteve o Doutorado em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma.

Desde 2022 é Formador e Ecônomo no Seminário Filosófico São Carlos Lwanga em Nampula.

Dados estatísticos

Formam o território da nova Diocese de Alto Molócuè (Molócuè Superioris) os seguintes distritos civis: Mocubela, Pebane, Gilé, Mulevala e Alto Molócuè.

A nova circunscrição eclesiástica é sufragânea da Arquidiocese de Nampula. A sede da diocese é a cidade de Alto Molócuè. A igreja paroquial dedicada a Nossa Senhora Rainha do Mundo torna-se a Igreja Catedral da nova Diocese.

Seguem abaixo os dados estatísticos relativos às dioceses-mãe (Gurúè e Quelimane), após o desmembramento, e à nova diocese de Alto Molócuè:

Gurúè depois da divisão / Quelimane depois da divisão / Alto Molócuè

Superfície 18. 578 km2 57.798 km2 28.632 km2

População 1.255.736 3.440.268 1.199.649

Católicos 559.783 1.366.593 487.465

Paróquias 12 29 14

Sacerdotes diocesanos 24 52 21

Sacerdotes religiosos 9 21 11

Seminaristas 18 45 16

Religiosos não sacerdotes 0 7 2

Religiosas 37 98 26