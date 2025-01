Nomeação para os Dicastérios para a Cultua e a Educação e para as Igrejas Orientais

Cruz no alto da Basílica de São Pedro com a lua cheia ao fundo (AFP or licensors)

Para nomeou o secretário para o Dicastério para a Cultura e a Educação e o subsecretário para o Dicastério para as Igrejas Orientais.

Vatican News

O Santo Padre nomeou neste domingo como secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação o Rev. monsenhor Carlo Maria Polvani, até agora subsecretário da mesma instituição curial, atribuindo-lhe a Sé titular de Regie e conferindo-lhe o título de arcebispo.

O Rev. Mons. Carlo Maria Polvani nasceu em Milão em 28 de julho de 1965. Foi aluno do Instituto Leone XIII (Milão) e do Collège Stanislas (Montréal). Do Departamento de Bioquímica da Universidade McGill (Montréal), recebeu um diploma de B.Sc. em 1985 e um Ph.D. em 1990. Ele obteve um Master of Divinity em 1993 da Weston Jesuit School of Theology (Cambridge, Estados Unidos).

Após obter a Licenciatura em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, especializou-se em Jurisprudência e Psicologia Forense em 1996 e obteve o Doutoramento em Direito Canônico em 1999.

Aluno do Pontifício Seminário Lombardo (Roma), foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Milão, em 14 de fevereiro de 1998, e desde 2013 é Prelado de Honra de Sua Santidade.

Depois de ter frequentado a Pontifícia Academia Eclesiástica, foi admitido ao Serviço Diplomático da Santa Sé em julho de 1999 e enviado à Nunciatura Apostólica no México.

Desde 2001, trabalha na Secretaria de Estado como Chefe do Gabinete de Informação e Documentação e do Gabinete Técnico da Seção de Assuntos Gerais, bem como Representante da Santa Sé no Government Advisory Committee of the Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN).

Em 2015, foi nomeado membro da Comissão de Mídia do Vaticano e do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Santa Sé.

Ele é autor de vários artigos científicos. Além de italiano, fala inglês, francês, espanhol e alemão.

Nomeação para o Dicastério para as Igrejas Orientais

O Pontífice também nomeou bispo titular de Acque di Mauritania o Rev. monsenhor Filippo Ciampanelli, subsecretário do Dicastério para as Igrejas Orientais.

O serviço na Diplomacia vaticana

Nascido em 30 de julho de 1978 em Novara (Itália), o Rev. Mons. Filippo Ciampanellirecebeu a ordenação sacerdotal em 21 de junho de 2003, incardinando-se na Diocese de Novara.

Obteve o Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 1º de julho de 2009, depois de frequentar cursos na Pontifícia Academia Eclesiástica, ingressou no serviço diplomático da Santa Sé. Ele serviu nas Representações Pontifícias na Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Bielorrússia. Desde 2015, ele trabalha na Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado.