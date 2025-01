Papa nomeia o cardeal Koovaka prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso

O purpurado indiano sucede ao cardeal Ayuso Guixot, falecido em novembro passado. Ele também continuará desempenhando seu papel como coordenador de viagens papais.

O Papa Francisco nomeou o cardeal indiano George Jacob Koovakad como novo prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso. Ele sucede ao cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot, falecido em novembro do ano passado. O purpurado mantém o papel de coordenador de Viagens Apostólicas na Secretaria de Estado.

Com 51 anos, o cardeal Koovakad nasceu em Chethipuzha, Índia, em 11 de agosto de 1973. Ordenado sacerdote em 24 de julho de 2004, foi incardinado em Changanacherry. Formado em Direito Canônico, em 2006 ingressou no serviço diplomático da Santa Sé e foi enviado à Nunciatura Apostólica na Argélia, como secretário. Depois, prestou serviço, a partir de 2009, na Nunciatura Apostólica na Coreia, a partir de 2012 na Nunciatura no Irã, a partir de 2015, na Nunciatura na Costa Rica como conselheiro e, a partir de 2018, na Nunciatura na Venezuela.

Desde 2020 trabalha na Secretaria de Estado, na Seção para Assuntos Gerais. Em 2021, o Papa Francisco lhe confiou a organização de Viagens Apostólicas. Em 25 de outubro de 2024, foi nomeado arcebispo titular de Nisibis dos Caldeus, recebendo a ordenação episcopal em 24 de novembro em Changanacherry pelo arcebispo-mor de Ernakulam-Angamaly dos siro-malabares, Raphael Thattil. Foi criado cardeal no Consistório de 7 de dezembro de 2024, da Diaconia de S. Antonio di Padova a Circonvallazione Appia.