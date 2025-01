Pesar do Papa pela morte de Sua Beatitude Anastas, arcebispo de Tirana

Francisco expressa seu pesar pelo falecimento de Sua Beatitude Anastas, arcebispo de Tirana, Durrës e de toda a Albânia, numa mensagem enviada ao metropolita de Korça, sua eminência João. O Papa recorda que Sua Beatitude Anastas "sempre demonstrou uma profunda dedicação ao Evangelho, servindo e proclamando o Senhor em diferentes contextos geográficos e culturais".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco manifestou seu pesar pelo falecimento de Sua Beatitude Anastas, arcebispo de Tirana, Durrës e de toda a Albânia.

Numa mensagem divulgada, nesta quinta-feira (30/01), Francisco expressa suas condolências ao metropolita de Korça, sua eminência João, aos membros do Santo Sínodo e a todos os sacerdotes, monges, monjas e fiéis leigos da amada Igreja Ortodoxa Albanesa, garantindo "suas orações para que Deus, nosso Pai misericordioso, lhe conceda a recompensa pelos seus esforços".

"A fé da comunidade ortodoxa albanesa foi certamente encarnada na vida do nosso querido irmão, cujo zeloso serviço pastoral ajudou as pessoas a redescobrir sua riqueza e beleza após anos de ateísmo imposto pelo Estado e perseguição. A este respeito, guardo felizes as recordações do meu encontro com Sua Beatitude por ocasião da minha primeira viagem apostólica fora da Itália, e guardo com carinho o abraço fraterno e as palavras trocadas naquela ocasião", escreve o Papa no texto.

O Pontífice lembra que durante sua longa vida e ministério como sacerdote e bispo, Sua Beatitude Anastas "sempre demonstrou uma profunda dedicação ao Evangelho, servindo e proclamando o Senhor em diferentes contextos geográficos e culturais, na Grécia, África e Albânia. Ele fez isso seguindo o exemplo de São Paulo, que se dedicou a Cristo e disse: “Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo”".

Francisco recorda que ao assumir a responsabilidade de guiar a Igreja Ortodoxa Albanesa, Sua Beatitude Anastas "quis entrar profundamente nos corações daqueles que estavam sob seus cuidados, especialmente em suas tradições e identidade, sem nunca perder a comunhão com as outras Igrejas Ortodoxas. Ao mesmo tempo, ele também se comprometeu de boa vontade com o diálogo e promoveu a coexistência pacífica com outras Igrejas e religiões".

"Ao chegar à Albânia, alguns sacerdotes o receberam com a saudação pascal em grego: “Christos Anesti!” Ele respondeu em albanês, expressando seu desejo fervoroso de viver com seu povo e testemunhar o amor de Deus, que vence toda escuridão e opressão, entre aqueles que tinham sofrido muito", escreve o Papa.

Francisco conclui a mensagem, afirmando que "reza para que, pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, Sua Beatitude possa louvar eternamente a Santíssima Trindade, junto com todos os confessores da fé e os pastores que proclamaram a palavra de salvação aos povos em todos os lugares e em todos os tempos".