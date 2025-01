Papa à Fundação da Guarda Suíça: “compromisso com espírito de fé e caridade”

“Seu precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e caridade porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o Sucessor de Pedro em seu ministério para a Igreja universal”. São palavras do Papa Francisco ao receber os membros e benfeitores da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia no Vaticano neste sábado (18/01).

Na manhã deste sábado 18 de janeiro, o Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia, por ocasião dos 25 anos de fundação. De fato, o Jubileu do ano 2000 foi a data da criação desta Fundação que ajuda não só financeiramente, mas em vários âmbitos os jovens que prestam serviço ao Papa assim como aos seus familiares que os acompanham.

Proteger o Papa

“Seu precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e caridade – disse o Pontífice - porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o Sucessor de Pedro em seu ministério para a Igreja universal - e eu também sou pessoalmente muito grato pelo serviço fiel dos guardas”. Em seguida destacou: “Ao longo do tempo, o trabalho da Guarda Suíça mudou muito, mas seu objetivo continua sendo sempre o de proteger o Papa”.

Ajuda em infraestruturas e no retorno à pátria

Ao se referir às atividades da Fundação, Francisco recordou as várias maneiras e áreas envolvidas no apoio à Guarda Suíça: “Em primeiro lugar, atua em prol das famílias, especialmente na educação e na formação de seus filhos em instituições educacionais apropriadas”. “Além disso – continuou - a Fundação fornece os meios para garantir, melhorar e atualizar o profissionalismo e os métodos de trabalho, com equipamentos e infraestrutura”. Além disso, disse ainda o Papa, “vocês fornecem uma assistência valiosa para todos aqueles que, após seu serviço no Vaticano, retornam ao seu país”.

Nenhuma organização pode agir sozinha

Por fim Francisco destacou mais uma vez a importância da ação em conjunto ao falar aos presentes: “A cooperação entre sua Fundação e a Guarda Suíça Pontifícia é exemplar, pois mostra que nenhuma organização pode agir sozinha. Todos nós devemos ajudar e apoiar uns aos outros, e isso se aplica a vocês, às comunidades individuais, mas também a toda a Igreja”.

Concluindo o Papa agradeceu a presença de todos e exprimiu sua profunda gratidão pelo generoso apoio dado à Guarda Suíça no decorrer destes vinte e cinco anos.