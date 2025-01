Papa: Páscoa seja celebrada na mesma data por todos os cristãos

Nas vésperas na Basílica de São Paulo fora dos Muros, Francisco garantiu que a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos decidirem: "uma data da unidade".

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

Acreditamos na comunhão entre os cristãos? Esta foi a pergunta feita pelo Papa na homilia das vésperas celebradas na tarde deste sábado, 25 de janeiro, na Basílica de São Paulo fora dos Muros, no dia em que a Igreja celebra a conversão do Apóstolo.

Trata-se de uma cerimônia tradicional na presença de autoridades de outras confissões, que encerra a Semana de Oração da Unidade dos Cristãos.

A homilia do Pontífice foi inspirada no episódio do Evangelho de João (11, 21), que narra o encontro entre Jesus e Marta, após a morte de Lázaro. Este trecho nos ensina que, mesmo nos momentos de profunda desolação, não estamos sós e podemos continuar a ter esperança.

“Jesus dá vida, mesmo quando parece que toda a esperança desapareceu. Depois de uma perda dolorosa, uma doença, uma amarga desilusão, uma traição ou outras experiências difíceis, a esperança pode vacilar; mas o Evangelho nos diz que com Jesus a esperança renasce sempre, porque Ele sempre nos reergue das cinzas da morte, dando-nos a força para retomar o caminho e recomeçar.”

Para Francisco, isto é importante também para a vida das Comunidades cristãs e para as relações ecumênicas, onde, por vezes, podemos nos sentir desanimamos perante os resultados do nosso esforço. O ecumenismo não é feito de atos práticos para uma melhor compreensão. Há o Espírito que nos guia neste caminho e o Senhor virá, recordou o Papa. “Acreditamos nisto?”

“Queridos irmãos e irmãs, jamais nos esqueçamos: a esperança não decepciona; a esperança nunca decepciona. A esperança é aquela corda à qual nós seguramos com a âncora na praia. E esta jamais decepciona!”

Esta mensagem de esperança está no centro do Jubileu, lembrou o Papa. Neste mesmo ano, celebra-se o aniversário dos 1700 anos do primeiro grande Concílio ecumênico de Niceia, que se esforçou por preservar a unidade da Igreja num momento difícil. Naquela ocasião, os Padres conciliares aprovaram por unanimidade o Credo que muitos cristãos ainda hoje recitam todos os domingos durante a Eucaristia.

“Trata-se duma profissão de fé comum que vai para além de todas as divisões que feriram o Corpo de Cristo ao longo dos séculos. Portanto, o aniversário do Concílio de Niceia representa um ano de graça, uma oportunidade para todos os cristãos que recitam o mesmo Credo e acreditam no mesmo Deus: recuperemos as raízes comuns da fé, preservemos a unidade!”

Este aniversário, prosseguiu, não deve ser celebrado apenas como “memória histórica”, mas também como compromisso de testemunhar a crescente comunhão entre os cristãos, como um convite a perseverar no caminho rumo à unidade.

De modo providencial, este ano, a Páscoa será celebrada no mesmo dia tanto no calendário gregoriano como no juliano, lembrou o Papa, renovando seu apelo para que esta coincidência sirva de estímulo para que se chegue a uma data comum para a Páscoa.

A propósito, Francisco garantiu que a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos decidirem: "uma data da unidade". Então concluiu:

“Queridos irmãos e irmãs, este é o momento de confirmar a nossa profissão de fé no único Deus e de encontrar em Cristo Jesus o caminho da unidade. Enquanto esperamos que o Senhor venha «em sua glória, para julgar os vivos e os mortos» (cf. Credo Niceno), nunca nos cansemos, diante dos povos, de dar testemunho do Filho unigénito de Deus, fonte de toda a nossa esperança.”