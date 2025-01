O pesar do Papa Francisco pelas vítimas do ataque em New Orleans

Em um telegrama assinado pelo cardeal Parolin e endereçado ao arcebispo Aymond, o Pontífice expressa suas condolências pelos mortos e feridos no ataque da véspera de Ano Novo. Um homem, cidadão estadunidense radicalizado no Islã, lançou-se com um carro contra a multidão e começou a atirar quando saiu do veículo, antes de ser morto pela polícia: 15 mortos e cerca de 30 feridos. O Papa assegura sua “proximidade espiritual” a toda a comunidade

O Papa Francisco expressa “profundo pesar” pelo ataque ocorrido na véspera do Ano Novo em New Orleans, onde uma caminhonete foi lançada sobre a multidão, matando quinze pessoas e ferindo pelo menos outras trinta. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, ao arcebispo de New Orleans, Gregory Aymond, o Papa expressa suas condolências pela perda de vidas e pelos feridos. Assegurando “sua proximidade espiritual” a toda a comunidade, o Pontífice “confia as almas daqueles que morreram à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e reza pela cura e consolo dos feridos e das pessoas enlutadas”. Em seguida, o Santo Padre envia sua bênção “como sinal de paz e força no Senhor”.

O ataque

O ataque, que ocorreu em 31 de dezembro, por volta das 3h15 da manhã, na Vieux Carre (a rua mais movimentada do bairro francês), foi perpetrado por um cidadão estadunidense, funcionário da Deloitte e ex-soldado no Afeganistão, que se converteu ao islamismo ainda jovem e depois se radicalizou. Shamsud-Din Jabbar, o nome do homem, 42 anos de idade, nascido no Texas, dirigiu seu carro a toda velocidade contra a multidão que comemorava o fim do ano. Em seguida, ele saiu do veículo e começou a atirar, antes de ser morto pela polícia. No chão, 15 mortos e cerca de 30 feridos. De acordo com a polícia local, o autor do atentado estava determinado a causar uma carnificina. De todas as partes, chegaram manifestações de condolências pelo ocorrido.