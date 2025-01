Papa recebe presidente do Panamá

Em debate na Secretaria de Estado, foram analisados temas como a migração e o cuidado com a casa comum

Vatican News

Em sua série de audiências este sábado, o Papa recebeu o presidente do Panamá, José Raul Mulino Quintero, que sucessivamente se reuniu com o Card. Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul R. Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Durante os colóquios na Secretaria de Estado, de acordo com um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, expressou-se satisfação pelas boas relações entre o Panamá e a Santa Sé. Falou-se ainda da preciosa contribuição que a Igreja oferece ao país. Outros temas debatidos foram o cuidado com a casa comum, a migração e a atualidade sociopolítica da região, confirmando o compromisso recíproco para favorecer a mútua colaboração pelo bem do povo panamense.

Na troca de presentes, o Pontífice recebeu alguns livros fotográficos sobre o Canal do Panamá e uma medalha comemorativa da presidência, enquanto o presidente leva para o seu país uma obra em terracota intitulada "Ternura e amor", volumes dos documentos papais, a Mensagem para a Paz de 2025, o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020 e um volume sobre o Apartamento papal das audiências.