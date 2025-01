Papa recebe presidente de transição do Haiti

Em colóquio com a Secretaria de Estado, foram analisados os passos que estão sendo realizados para encontrar uma solução para a crise haitiana, com o apoio da comunidade internacional.

Vatican News

O Papa recebeu em audiência na manhã deste sábado o Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Leslie Voltaire, , que sucessivamente se reuniu com o Card. Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul R. Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Durante os colóquios na Secretaria de Estado, de acordo com um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, expressou-se satisfação pelas boas relações entre o Haiti e a Santa Sé. Falou-se ainda da preciosa contribuição que a Igreja oferece ao país, não obstante as dificuldades causadas pela crise em andamento. Outros temas debatidos disseram respeito à atualidade haitiana, como a situação sociopolítica do país e os passos que estão sendo realizados para encontrar uma solução com o apoio da comunidade internacional.

Ao final da audiência, Francisco ofereceu a Voltaire um baixo relevo em bronze intitulado "Diálogo entre as gerações", volumes dos documentos papais, a Mensagem para a Paz de 2025, o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020 e um volume sobre o Apartamento papal das audiências. Por sua vez, o Pontífice recebeu volumes fotográficos sobre o Haiti.