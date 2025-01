Papa a bispos da Índia: abram as portas para acolher pobres e vulneráveis

Francisco envia uma mensagem aos participantes da sessão plenária da Conferência dos Bispos Católicos da Índia, reunidos no Estado de Orissa: “ajudar as Igrejas locais a implementar os frutos do caminho sinodal”. No centro das reflexões: o Jubileu, as orientações que emergiram do Sínodo e os desafios da vida cristã no país. O cardeal Ferrão, presidente da CCBI, destacou o crescente número de episódios de violência contra os cristãos e pediu apoio à liberdade religiosa.

Vatican News

No ministério de vocês, “abram as portas” da Igreja “para acolher pobres e vulneráveis”. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos bispos indianos em uma mensagem enviada para a abertura da 36ª assembleia plenária da Conferência dos Bispos Católicos da Índia (CCBI), a maior conferência nacional de bispos da Ásia e a quarta maior do mundo, que representa 132 dioceses e 209 bispos. A assembleia está sendo realizada na Universidade XIM, na arquidiocese de Cuttack-Bhubaneswar, no estado de Orissa.

"Sinal de esperança" durante o Jubileu

Na mensagem - lida no início dos trabalhos pelo arcebispo George Antonysamy, vice-presidente da CCBI - Francisco assegura o seu apoio ao episcopado indiano, que encoraja a orientar as Igrejas locais na implementação das orientações que emergiram do Sínodo. “Rezo para que as decisões de vocês possam ajudar as Igrejas locais a discernir a melhor forma de implementar os frutos do caminho sinodal e inspirar muito mais fiéis em sua vocação de serem discípulos missionários”, escreve o Pontífice. Referindo-se ao Jubileu, expressa confiança de que a Igreja na Índia “continuará a ser um sinal de esperança para toda a nação, sempre buscando abrir suas portas para acolher os pobres e os mais vulneráveis, para que todos possam ter a esperança em um futuro melhor”.

Temas e intervenções

Conforme informado pela própria Conferência Episcopal, a plenária foi iniciada com um discurso do arcebispo Leopoldo Girelli, núncio apostólico na Índia e no Nepal, que também presidiu a solene celebração eucarística. O arcebispo John Barwa deu as boas-vindas a todos os bispos e dignitários que vieram para o evento em Orissa, uma terra de “vibrantes culturas tribais”. Em discurso, o cardeal Filipe Neri Ferrão, presidente da CCBI e da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, destacou os crescentes e significativos “desafios à vida cristã e à liberdade religiosa na Índia”. A esse respeito, Ferrão destacou a promulgação de leis anticonversão em 18 estados e o número crescente de incidentes de violência contra os cristãos. Ele pediu solidariedade, oração e ação conjunta para defender a dignidade e a liberdade da Igreja: “apesar da adversidade, a Igreja na Índia permanece vibrante e firme”.

Um dos temas escolhidos para reflexão é “Discernimento dos caminhos sinodais para a missão”. Os bispos examinarão os relatórios bienais de 16 comissões, seis departamentos, quatro apostolados e 14 conselhos episcopais regionais, fornecendo uma visão abrangente do trabalho da CCBI.