Papa apela aos governantes cristãos para que perdoem as dívidas dos países pobres

"Que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas": Francisco apela aos governantes dos países de tradição cristã a darem o bom exemplo, cancelando ou reduzindo o mais possível as dívidas dos países mais pobres.

Bianca Fraccalvieri - Vatican News

Após a oração do Angelus com os fiéis na Praça São Pedro, o Papa recordou o Dia Mundial da Paz, instituído pelo Papa São Paulo VI e celebrado em primeiro de janeiro. Este ano, em decorrência do Jubileu, o tema da mensagem de Francisco fala sobre o perdão das dívidas.

"O primeiro a perdoar as ofensas é Deus, como sempre Lhe pedimos rezando o 'Pai-Nosso', em referência aos nossos pecados e comprometendo-nos a perdoar quem nos ofendeu. E o Jubileu pede para traduzir esta remissão no âmbito social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas. Portanto, encorajo os governantes dos países de tradição cristã a darem o bom exemplo, cancelando ou reduzindo o mais possível as dívidas dos países mais pobres."

Ainda no âmbito do Dia Mundial da Paz, o Pontífice manifestou seu apreço por todos aqueles que trabalham em regiões de conflito em prol do diálogo e das negociações. "Rezemos para que cessem os combates e se invista decididamente na paz e na reconciliação. Penso na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Mianmar, Kivu do Norte e em tantos povos em guerra."

“Irmãos e irmãs, a guerra destrói. Destrói sempre! A guerra é sempre uma derrota. Sempre.”

O Santo Padre concluiu desejando aos numerosos fiéis na Praça São Pedro um bom início de ano "com a bênção do Senhor e da Virgem Mãe. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim!".