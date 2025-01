Papa Francisco encontra os sacerdotes de Roma em 6 de março

O Pontífice volta a encontrar o seu clero na Basílica de São João de Latrão. Renova-se, assim, a tradição da primeira quinta-feira do período da Quaresma.

Vatican News

Depois de ter se encontrado com os sacerdotes da diocese de Roma entre o final de 2023 e os primeiros meses de 2024, graças a uma série de encontros organizados nas prefeituras dos vários setores da cidade, o Papa Francisco volta a se encontrar com todo o seu clero em 6 de março, uma quinta-feira, na Basílica de São João de Latrão. O anúncio foi feito pela diocese de Roma, enfatizando que assim se renova a tradição da primeira quinta-feira do período da Quaresma.

O último encontro com os sacerdotes diocesanos e religiosos em serviço pastoral na diocese de Roma e diáconos permanentes foi realizado em 13 de janeiro de 2024.