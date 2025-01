Primeiro bispo de Lüliang é consagrado nos termos do Acordo entre China e Santa Sé

O Papa Francisco suprimiu a diocese de Fenyang e instituiu a diocese de Lüliang, nomeando o sacerdote Antonio JI Weizhong como primeiro pastor, “tendo sido aprovada a candidatura nos termos do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China”.

Vatican News

“No desejo de promover o cuidado pastoral do rebanho do Senhor e para atender mais eficazmente ao seu bem espiritual”, em 28 de outubro de 2024, o Papa decidiu suprimir a diocese de Fenyang na China continental, que foi erigida em 11 de abril de 1946 pelo Papa Pio XII e, ao mesmo tempo, erigir a nova diocese de Lüliang, sufragânea de Taiyuan, província de Shanxi, com sede episcopal na Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus, localizada em Fenyang, cidade de Lüliang.

A nova diocese

O anúncio foi feito através de um comunicado do Vaticano, explicando que os limites eclesiásticos da nova diocese incluirão as seguintes áreas: o distrito de Lishi, os condados de Wenshui, Jiaocheng, Xingxian, Linxian, Liulin, Shilou, Lanxian, Fangshan, Zhongyang, Jiaokou e as cidades-condados de Xiaoyi e Fenyang. Em vez disso, os condados de Kelan e Jingle foram incorporados à Arquidiocese de Taiyuan, enquanto os condados de Pingyao e Jiexiu foram incorporados à diocese de Yuci. Dessa forma, o território da diocese de Lüliang está em conformidade com o da capital Lüliang, com uma área total de 21 mil km2 e uma população total de 3.346.500 habitantes, dos quais cerca de 20 mil são católicos, atendidos por 51 sacerdotes e 26 freiras.

Primeiro bispo consagrado

A nota do Vaticano informou que nesta segunda-feira, 20 de janeiro, foi realizada a ordenação episcopal do Rev. Anthony Ji Weizhong, que o Papa, em 28 de outubro de 2024, nomeou bispo de Lüliang (província de Shanxi), “tendo sido aprovado a candidatura nos termos do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China”.

JI Weizhong é natural de Wenshui (Shanxi), onde nasceu em 3 de agosto de 1973. Estudou Teologia no Seminário Nacional de Pequim e foi ordenado sacerdote em 14 de outubro de 2001 para a diocese de Fenyang. Em seguida, os estudos linguísticos foram feitos na Universidade de Xi'an e ele obteve uma licença em Teologia pela Universidade de Sankt Augustin (Alemanha). Serviu ainda em Fenyang sendo vice-pároco, responsável pelo Centro Pastoral Diocesano e vigário geral.