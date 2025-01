Papa a religiosas: o "azedume" não atrai. Jamais dialogar com o diabo

Santidade de vida, preparação e afabilidade foram os temas desenvolvidos por Francisco ao receber em audiência este sábado, 4 de janeiro, no Vaticano, as capitulares da União Santa Catarina de Sena das Missionárias da Escola.

Vatican News

O Papa recebeu em audiência as participantes do XV Capítulo Geral da União Santa Catarina de Sena das Missionárias da Escola.

Trata-se de um Capítulo eletivo, que se realiza no centenário de fundação da congregação, cujo tema é “Compreender o presente para entender o futuro da União em caminho com a Igreja”.

Ouça a reportagem completa com a voz do Papa Francisco

Para o Pontífice, este tema está em sintonia com a herança deixada pela venerável Luigia Tincani, de dar respostas criativas às questões dos homens e mulheres do nosso tempo, especialmente daquelas que estão indiferentes à fé, através da promoção de um humanismo cristão.

O Papa retomou três atitudes propostas pela fundadora. A primeira delas é a santidade, que pode assustar num primeiro momento, mas é a vocação de todo cristão, o objetivo essencial da nossa vida. "A santidade é alegria espiritual. Quanto é importante esta missão hoje, especialmente para os jovens!”, afirmou Francisco, que aconselhou as irmãs a se afastaram das fofocas, que envenenam o ambiente.

Outra atitude é a preparação, ou profissionalismo, numa terminologia mais moderna. Não se trata apenas de eficiência funcional, mas num sentido evangélico comporta dedicação, vivida no estudo e no aprofundamento contínuo das próprias capacidades, com abertura e em diálogo com todos, menos com uma pessoa:

"Há uma pessoa que não dialoga com o Senhor, jamais: o diabo. E quando o diabo se aproximou dele para fazer perguntas, o Senhor não dialogou. Respondeu a ele com a Palavra de Deus, com a Escritura. Por favor, dialoguem com todos, menos com o diabo. O diabo vive na comunidade, observa os ciúmes, todas as essas coisas que todos os humanos sentem, e o diabo vai ali. Com o diabo não se dialoga, entenderam?"

Afabilidade é o terceiro ponto, tão apreciado pelo Pontífice. "Muitas vezes na minha vida encontrei alguma freira que tinha cara de azeda e isso não é afável, isso não é algo que ajuda a atrair as pessoas. O azedume é ruim e pior são as freiras com cara azeda."

O Papa concluiu agradecendo às irmãs pelo trabalho que realizam, especialmente em âmbito juvenil, pedindo que invistam no apostolado vocacional: "Vejo que faltam irmãs jovens!". E as exortou a continuarem a levar o trabalho avante, "com abertura e coragem, prontas a renovarem-se onde necessário, com santidade de vida, preparação e afabilidade".