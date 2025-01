Vaticano: o apoio de Francisco com benefício mensal às famílias numerosas

Em imagem de arquivo, Francisco com os filhos dos funcionários do Vaticano (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vatican News

A partir de 1º de janeiro de 2025, as famílias com 3 ou mais filhos receberão um bônus mensal de € 300,00. A decisão é do Papa Francisco em relação aos funcionários do Governatorato - que trabalha para exercer o poder executivo do Estado da Cidade do Vaticano, além de outras atividades a serviço da Santa Sé. O valor, informa um comunicado, será concedido até os 18 anos de idade "ou até o final do ciclo ordinário de estudos, desde que documentado por um certificado de inscrição emitido pela escola secundária superior ou pela universidade, e em qualquer caso, não além do 24º ano de idade".

A nota explica ainda que o Papa estabeleceu que a licença parental irá passar dos atuais 3 para 5 dias. De fato, os 3 dias de licença remunerada por ocasião do nascimento de um filho, também aplicáveis ao pai adotivo ou de criação, são ampliados para 5.

Trata-se de uma iniciativa pessoal de Francisco comunicada pelo próprio Pontífice ao cardeal Fernando Vérgez Alzaga e à Ir. Raffaella Petrini, respectivamente, presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano durante audiência concedida ainda em 19 de dezembro, com instruções para proceder imediatamente.