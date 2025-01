Papa incentiva Coviran a continuar atendendo às necessidades das pessoas

Em 11 de janeiro, o Santo Padre recebeu em audiência os membros da Delegação dos Supermercados Cooperativos Virgen de las Angustias (COVIRAN), de Granada, Espanha, e os encorajou a continuar trabalhando “como empresa e fundação” para atender “às necessidades reais das pessoas” e alcançar “um desenvolvimento sustentável”.

Renato Martinez – Cidade do Vaticano

“A cooperação, guiada pela figura da Virgem Maria, e o serviço” foram os três elementos que o Papa Francisco destacou ao receber em audiência neste sábado, 11 de janeiro, os membros da Delegação dos Supermercados Cooperativos Virgen de las Angustias (COVIRAN), de Granada, Espanha, por ocasião do seu 65º aniversário de fundação.

Cooperação e desenvolvimento sustentável

Antes de iniciar a primeira Audiência Jubilar deste ano, o Santo Padre saudou os membros de uma das empresas mais importantes da economia social espanhola e portuguesa, dedicada à distribuição de alimentos, e que iniciou a sua atividade em 1961. Aos representantes desta Cooperativa, o Pontífice expressou a sua alegria e destacou “o trabalho que realizam como empresa e como fundação”:

“Esse binômio parece-me importante, porque a primeira ajuda que podemos dar à sociedade é valorizar o que temos de melhor, com um serviço profissional que atenda às reais necessidades das pessoas e permita um desenvolvimento sustentável. É de lá que podemos oferecer nossa assistência àqueles que, devido a desastres naturais, à guerra, à deficiência ou à exclusão social, necessitam de mais apoio."

Papa com delegação da Coviran

A beleza da obra é percebida como um todo

E ao enfatizar o objetivo de atingir um alto padrão de qualidade, que esta empresa alimentícia estabeleceu para si mesma, o Papa Francisco destacou que este projeto já está traçado desde sua fundação na palavra COVIRAN e que é necessária a contribuição de todos:

“A primeira coisa é cooperar, trabalhar em conjunto, unir forças, construir um mosaico, onde todos são importantes, mas ao mesmo tempo ter consciência de que é no todo que se percebe a beleza da obra.”

A Virgem, “a razão e o modelo deste esforço”

Outro aspecto que o Santo Padre destacou foi a “razão e o modelo deste esforço”, que se inspira na figura da Virgem Maria, nossa Mãe. Por isso, os convidou a confiar nela com devoção e, ao mesmo tempo, imitá-la na atitude que deve presidir nosso trabalho:

“Que melhor slogan para uma instituição como a sua do que as pessoas poderem dizer que foram tratadas “como uma mãe teria feito”?”

Momento da audiência

Levar a Jesus a dor do mundo

Por fim, o Pontífice comentou um terceiro aspecto, o serviço. E para isso o fez a partir das angústias, descrevendo a imagem que preside a Basílica da Carrera de la Virgen. Nesta imagem, observou o Papa, nossa Mãe é vista diante de Cristo debruçada sobre uma mesa, e não na representação tradicional da descida da cruz em que Maria abraça seu Filho.

“Aquela mesa, onde Jesus jaz, nos é apresentada como uma tarefa, colocando sobre o banco do nosso estabelecimento, no escritório, a dor do mundo que Jesus levou até o Calvário. É a Ele que servimos, é a Ele que apoiamos nas nossas iniciativas e queremos fazê-lo como a sua Mãe bendita, sabendo comover-nos com a sua dor.”