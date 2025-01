Presidente da República de Malta em audiência com o Papa

Myriam Spiteri Debono foi recebida na Residência Apostólica Vaticana com sua comitiva. Diálogo privado com o Pontífice durante vinte minutos, no final troca de presentes. A chefe de Estado entregou um instrumento de Tecarterapia que permitirá tratamentos de fisioterapia e reabilitação física a pessoas em situação de rua. Nas conversas na Secretaria de Estado, destaque para a situação no Mediterrâneo, os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, e os desafios da migração.

Nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o Papa Francisco recebeu em audiência, na Residência Apostólica, a presidente da República de Malta, Myriam Spiteri Debono, acompanhada do marido e sua comitiva. A conversa durou 20 minutos. Ela foi recebida no Palácio Apostólico do Vaticano acompanhada pelo marido e comitiva. A conversa privada ocorreu na Sala da Biblioteca da Residência Apostólica.

Os presentes

No final, após a apresentação da delegação maltesa, houve a troca de presentes. O Papa doou uma escultura de cerâmica intitulada "Ternura e Amor", os volumes de documentos pontifícios, a Mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, assinada especialmente hoje, e um volume ilustrativo da Residência Apostólica. Spiteri Debono retribuiu doando ao Papa um instrumento de Tecarterapia que permitirá tratamentos de fisioterapia e reabilitação física para pessoas em situação de rua, com o objetivo de reduzir a inflamação e a dor nas principais patologias musculoesqueléticas, muito comuns nessas pessoas devido às suas condições de vida. O equipamento será destinado ao Ambulatório do Dicastério para o Serviço da Caridade. Ela também doou uma cesta de produtos típicos malteses.

As conversas na Secretaria de Estado

Após o encontro com o Papa, a presidente maltesa e sua comitiva foram até a Secretaria de Estado, onde realizou-se o encontro com o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher. "Durante as conversas cordiais", afirma uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, "foi expresso mútuo apreço pelas sólidas relações bilaterais entre Santa Sé e Malta, reafirmando o compromisso de fortalecer ainda mais a cooperação em áreas de interesse comum." "Na continuação da conversa", prossegue a nota, "foram abordadas diversas questões de relevância internacional, com particular atenção à situação na região do Mediterrâneo, aos conflitos em Israel e Palestina, à crise na Ucrânia, bem como os desafios relacionados com a migração".