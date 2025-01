Papa à delegação ecumênica da Finlândia: como Santo Henrique, rezar sempre pela paz

"Santo Henrique é um ícone de esperança, que encontra sua base segura e sólida em Deus", afirmou Francisco em audiência ao grupo na manhã desta segunda-feira (20/01). Como mensageiro de paz, Santo Henrique de Upsália, padroeiro da Finlândia, exortou a "nunca deixar de elevar nossas orações pelo precioso e frágil dom da paz. Devemos rezar pela paz", insistiu Francisco.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira (20/01), no Vaticano, uma delegação ecumênica da Finlândia, uma visita que acontece anualmente por ocasião da festa litúrgica deste domingo (19/01) do padroeiro daquele país, Santo Henrique de Upsália, portador corajoso de valores evangélicos, que nasceu na Inglaterra e morreu mártir na Finlândia em 1156. Na Sala do Consistório, o Pontífice dirigiu uma saudação especial ao novo chefe da Igreja Ortodoxa daquele país, arcebispo Elia di Helsinque e de toda a Finlândia, bem como aos bispos Raimo Goyarrola e Matti Salomäki - a quem agradeceu pela consideração em nome de todos os luteranos, católicos e ortodoxos presentes, um grupo de cerca de 30 pessoas, entre as quais, cantores: todos caminhando juntos como “peregrinos de esperança” neste Ano Santo de 2025, reforçou o Papa ao enfatizar a importância de "caminhar com esperança. Caminhar com esperança", a exemplo do padroeiro da Finlândia:

"Santo Henrique é, por assim dizer, um ícone dessa esperança, que encontra sua base segura e sólida em Deus. Como mensageiro de paz, Santo Henrique nos exorta a nunca deixar de elevar nossas orações pelo precioso e frágil dom da paz. Devemos rezar pela paz. Ao mesmo tempo, o santo padroeiro da Finlândia é símbolo da unidade dada por Deus, pois o seu dia de festa continua a unir cristãos de diferentes igrejas e comunidades eclesiais para louvar o Senhor juntos."

A sinfonia da verdade

A peregrinação da delegação ecumênica a Roma, recordou o Papa em discurso, conta com a presença da música, "um belo sinal de ecumenismo doxológico", através da presença dos cantores da Cappella Sanctae Mariae. "Obrigado" pelo valioso serviço, disse Francisco, "quem canta reza duas vezes!".

A presença dos cantores da "Cappella Sanctae Mariae" na audiência com o Papa

Continuando no tema musical, disse o Pontífice ao falar da Profissão de Fé, "poderíamos dizer que o Credo Niceno, que todos nós compartilhamos, é uma extraordinária 'partitura' da fé. E essa 'sinfonia da verdade' é o próprio Jesus Cristo, o centro da sinfonia":

"Quem quer que ouça essa 'sinfonia da verdade' - não apenas com os ouvidos, mas escutándo-a com o coração - será tocado pelo mistério de Deus chegando até nós, cheio de amor, no seu Filho. E sobre esse amor fiel está fundamentada a esperança que não decepciona! Não esqueçam jamais disto: a esperança não decepciona."

Testemunhar esse amor de Deus em Jesus Cristo "é a nossa vocação ecumênica", comentou o Papa, ao finalizar a audiência pedindo que essa vocação fosse expressada "com confiança filial" ao rezar, cada um na sua própria língua, a oração do Pai Nosso.