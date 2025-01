O Papa: rezem pelas crianças que não têm a possibilidade de receber tratamento

O Papa com as crianças da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia, na Polônia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Francisco recebeu em audiência aas crianças da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia, na Polônia: “Ajudem-me a servir a Igreja, oferecendo os seus sofrimentos pelas intenções do Papa”. O Papa também nos pediu para rezar pelas crianças doentes e feridas que estão em lugares onde não há remédios nem hospitais.

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta sexta-feira (10/01), no Vaticano, as crianças pacientes da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia, na Polônia.

"Dou-lhes as boas-vindas e fico feliz por terem conseguido organizar essa peregrinação neste Ano Jubilar, que se concentra na esperança. É um ano em que Deus quer nos conceder graças especiais", disse o Papa Francisco em sua saudação.

Jesus está presente em vocês

Ao vir ao seu encontro, senti uma alegria no coração porque temos a oportunidade de dar esperança e amor uns aos outros. E há outra razão: vocês, queridas crianças e adolescentes, são sinais de esperança para mim. E por quê? Porque tenho certeza de que Jesus está presente em vocês. E onde Ele está, ali está a esperança que não decepciona! Jesus assumiu sobre si os nossos sofrimentos, por amor, e assim também nós, através do seu amor, podemos unir-nos a Ele quando sofremos.

Papa saúda uma menina da clínica pediátrica de Breslávia

Prova de amizade

Segundo o Papa, quando se é realmente amigo, "a alegria do outro também é a minha alegria, e a dor do outro também é a minha dor". "Esta é uma prova de amizade", disse ele. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: «Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas eu os chamei amigos». "Vocês também são seus amigos, e podem compartilhar alegrias e tristezas com Ele", frisou.

"Outra prova da amizade de Jesus para com vocês é o amor e a presença constante de seus pais, é o sorriso gentil e terno dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que cuidam de vocês e trabalham para melhorar sua saúde, para que vocês não percam seus sonhos e esperanças", sublinhou ainda Francisco.

Um momento da audiência na Sala Clementina

Rezar pelas crianças doentes

"Eu também os chamo de amigos: vocês são amigos! E gostaria de pedir-lhes que me ajudassem a servir a Igreja. Como? Oferecendo, às vezes, suas orações e seus sofrimentos pelas intenções do Papa", disse ainda Francisco aos pequenos pacientes da Clínica de Oncologia e Hematologia Pediátrica de Breslávia.

O Papa os convidou a rezar pelas crianças, "e são muitas, infelizmente, que não têm a possibilidade de receber tratamento, que estão doentes, ou feridas, não têm medicamentos, não têm um hospital" para ir, e "não dispõem de médicos ou enfermeiros".

Um momento da audiência na Sala Clementina

Crianças corajosas

"Obrigado por terem vindo! Vocês são crianças corajosas! Assim, vocês são testemunhas da esperança para nós, adultos, e para seus coetâneos.

Por fim, Francisco agradeceu as pessoas que acompanharam as crianças: o Cônsul Honorário de Luxemburgo na Polônia, uma professora e os organizadores dessa peregrinação, os médicos, os enfermeiros, um sacerdote e os pais, peregrinos da esperança junto com os seus filhos.

Confiou a todos "ao Coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria".