Francisco: educar para a segurança nas estradas e por uma mobilidade sustentável

O Papa recebe representantes do Automóvel Clube da Itália que tutela há 120 anos o bem-estar e a segurança das pessoas nas estradas do país. Francisco encorajou a promover mais ações de conscientização pelo objetivo "zero vítimas nas estradas". Além desse programa que "é um dever", o pedido pelo respeito ao meio ambiente diante do "número dos veículos, consumo de energia não renovável e custo do combustível, poluição e tráfego com impacto inegável: "a qualidade de vida está em jogo!".

Ouça a reportagem com a voz do Papa e compartilhe Andressa Collet - Vatican News O Automóvel Clube da Itália (ACI) chega aos 120 anos "servindo os cidadãos" com "bem-estar e segurança" e comemora esse período junto ao Papa Francisco em audiência realizada nesta quinta-feira (23/01) na Sala Clementina, no Vaticano. Cerca de 250 pessoas, entre presidentes e diretores de 98 representações da entidade ligada à FIA (Federação Internacional do Automóvel) e ao Coni (Comitê Olímpico Nacional Italiano), foram recebidas pelo Pontífice "no início deste ano jubilar que nos pede para sermos 'peregrinos de esperança'". E o mais importante em uma peregrinação, disse o Papa, é estabelecer a meta e dar todos os passos necessários para alcançá-la. LEIA A ÍNTEGRA DO DISCURSO DO PAPA Há 120 anos o Automóvel Clube atua na Itália "Nós não fomos feitos para ficar parados, mas estamos sempre em busca, a caminho do destino." A segurança nas estradas pela educação Não um destino qualquer, acrescentou Francisco, mas que seja de compartilhamento, fraternidade e alegria, na companhia de Jesus, Maria e todos os santos. E a educação e o ambiente tornam-se parte desse percurso, como o Automóvel Clube da Itália faz com atividades de conscientização para promover e defender a vida, valorizando a "cultura do respeito e da segurança nas estradas, a partir das escolas": "Os programas educacionais que vocês promovem envolvendo os estudantes são uma contribuição válida para a formação de uma cidadania ativa. Adotar comportamentos responsáveis, respeitar as regras, estar ciente dos riscos ajuda a convivência civil e a conquista do objetivo de 'zero vítimas nas estradas'. Esse é um objetivo claro. Trata-se de um programa, mas, acima de tudo, de um dever." Ações para mobilidade sustentável Junto à formação para uma cultura de segurança nas estradas está o respeito pelo meio ambiente para tornar "a mobilidade verdadeiramente sustentável e acessível". Como o próprio ACI já vem se preocupando, recordou o Papa, realizando ações conjuntas nesse contexto: "O número dos veículos, o consumo de energia não renovável e o custo do combustível, a poluição e o tráfego são alguns dos fatores que têm um impacto inegável em nossa casa comum e naqueles que a habitam. A qualidade de vida está em jogo! É por isso que há uma necessidade urgente de trabalhar para enfrentar esses desafios com seriedade e determinação, inclusive por meio da criação de alianças para promover a sustentabilidade." A audiência foi realizada na Sala Clementina, no Vaticano