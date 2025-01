Proteger os civis e respeitar o direito humanitário: o apelo de Francisco

Após a oração mariana do Angelus, o Papa voltou a pedir aos fiéis que rezem pela paz. À comunidade internacional, o apelo do Pontífice é para que atue com firmeza para que seja respeitado o direito humanitário.

Vatican News "Chega de atingir os civis!" Este foi o premente apelo feito pelo Papa após rezar o Angelus com os fiéis na Praça São Pedro. O Pontífice pediu que continuem rezando pela paz, citando alguns países em guerra, como a Ucrânia, Palestina, Israel, Síria, Mianmar e Sudão. De modo especial, Francisco se dirigiu ao conjunto das nações: "A comunidade internacional atue com firmeza para que nos conflitos seja respeitado o direito humanitário. Chega de atingir os civis, chega de atingir as escolas, os hospitais, chega de atingir os locais de trabalho! Não nos esqueçamos de que a guerra sempre é uma derrota, sempre!" Ao se despedir dos fiéis, aos quais chamou de "corajosos" por estarem presentes mesmo sob chuva, marcou um novo encontro na segunda-feira, quando na Itália e no Vaticano se celebra a Solenidade da Epifania. Pela manhã, às 10h locais (6h no horário de Brasília), o Pontífice preside à Santa Missa na Basílica de São Pedro. Na sequência, reza o Angelus com os peregrinos na Praça São Pedro. Angelus sob chuva na Praça São Pedro