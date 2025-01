Papa: "Como é desumana a guerra, que despedaça o coração das mães!"

No primeiro Angelus de 2025, inspirado em Maria, Francisco dirigiu seu pensamento a todas as mães, especialmente àquelas cujos corações estão repletos de dor, porque seus filhos foram levados pela violência, pela soberba, pelo ódio. "Como é desumana a guerra, que despedaça o coração das mães!"

Bianca Fraccalvieri - Vatican News

Após celebrar a missa na Basílica de São Pedro, o Papa rezou o Angelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua alocução, comentou o Evangelho da liturgia de hoje (Lc 2,16-21), que narra a chegada dos pastores à gruta de Belém.

Francisco propôs à reflexão aquilo que os pastores viram em Belém, ou seja, o Menino Jesus, e o que eles não viram, ou seja, o coração de Maria, que guardava e meditava todos esses fatos (cf. v. 19).

Em primeiro lugar, o Menino Jesus: esse nome hebraico significa “Deus salva”, e é exatamente isso que fará. De fato, o Senhor, veio ao mundo para nos dar sua própria vida. "Pensemos nisto: todos os homens são filhos, mas nenhum de nós escolheu nascer. Deus, ao invés, escolheu nascer por nós: Jesus é a revelação de seu amor eterno e infinito, que traz paz ao mundo."

Ao Messias recém-nascido, que manifesta a misericórdia do Pai, corresponde o coração de Maria, onde bate a esperança de redenção para toda criatura.

"As mães sempre têm seus filhos no coração. Hoje, neste primeiro dia do ano, dedicado à paz, pensemos em todas as mães que se alegram em seus corações, e em todas as mães cujos corações estão repletos de dor, porque seus filhos foram levados pela violência, pela soberba, pelo ódio. Como é bela a paz, que alegra a vida dos povos! Como é desumana a guerra, que despedaça o coração das mães!"

Como de costume, o Papa encerrou convidando os fiéis a se questionarem: eu sei permanecer em silêncio para contemplar o nascimento de Jesus? E procuro guardar em meu coração este Acontecimento, sua mensagem de bondade e salvação? E como posso retribuir um presente tão grande com um gesto gratuito de paz, perdão e reconciliação?

"Que Maria, a Santa Mãe de Deus, nos ensine a manter a alegria do Evangelho em nossos corações e a testemunhá-la no mundo."