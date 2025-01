Francisco recorda o Holocausto: erradicar a chaga do antissemitismo

Ao final do Angelus, Francisco recordou o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro.

Vatican News

Erradicar a chaga do antissemitismo e de todas as formas de perseguição religiosa: este foi o apelo do Papa ao final do Angelus deste domingo, ao recordar a celebração em 27 de janeiro do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto.

Neste ano de 2025, recordam-se os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. "O horror do extermínio de milhões de judeus e pessoas de outras religiões durante esses anos não pode ser esquecido nem negado", disse Francisco, citando a poeta húngara Edith Bruck, que vive em Roma e com quem já se encontrou algumas vezes.

"Também nos lembramos de muitos cristãos, entre eles muitos mártires. Renovo meu apelo para que todos trabalhem juntos para erradicar a chaga do antissemitismo, juntamente com todas as formas de discriminação e perseguição religiosa. Vamos construir juntos um mundo mais fraterno e mais justo, educando os jovens para que tenham um coração aberto a todos, na lógica da fraternidade, do perdão e da paz."