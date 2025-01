Papa: fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados

O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado (18/01), no Vaticano, uma delegação da Fundação Católica de Verona, muito ativa nos âmbitos sociais.

Silvonei José – Vatican News

No seu breve discurso à delegação da Fundação Católica de Verona o Santo Padre falou da alegria em encontrá-los no início deste ano, em que celebramos o Jubileu da Esperança. Juntos, peregrinantes in spem: caminhar como peregrinos no mundo – destacou -, nos lembra que não somos seus proprietários, mas seus guardiões.

Ouça e compartilhe

Francisco acrescentou que isso diz respeito a todos nós: “somos chamados a cuidar da casa comum que o Senhor nos confiou, ou seja, a cultivá-la e preservá-la de acordo com uma regra sábia e respeitosa. O termo “economia” significa exatamente isso: uma sábia “administração da casa”.

Foto com a delegação da Fundação Católica de Verona

Nesse sentido – sublinhou o Papa -, a Fundação é ativa em muitos campos sociais, recordando que teve o prazer de conhecer as iniciativas de solidariedade, de apoio ao trabalho voluntário e à formação cultural e profissional aos quais eles se dedicam.

Um elogio especial às iniciativas de apoio às famílias e aos jovens, em cooperação com a diocese de Verona.

“A desenvoltura e a generosidade do trabalho de vocês são coerentes com o nome da Fundação que representam: Católica. Portanto, eu os encorajo a seguir em frente, fazendo o bem sempre e a todos”.

"Fazer o bem sempre, porque a constância recompensa aqueles que trabalham fielmente: vocês sabem bem disso, no campo dos seguros. Fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados, de acordo com a doutrina social da Igreja, que vocês testemunham em tantas obras de caridade".

Momento do encontro

Francisco sublinhou então: “não nos esqueçamos de que o dinheiro rende mais quando é investido para o benefício dos outros. Caso contrário, ele envelhece e pesa no coração, tornando-o duro e surdo à voz dos pobres”. “Quando colocamos a riqueza a serviço da dignidade humana, só temos a ganhar: promover o bem comum, de fato, melhora os laços da sociedade da qual todos participamos”.

Enfim, o Papa fez um pedido aos presentes. “Diante das emergências educacionais e de trabalho, eu os exorto a renovar continuamente sua confiança na Providência de Deus, que guia a história com amor, chamando-nos a construir o futuro de acordo com a justiça”.