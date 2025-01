Papa escreve a Trump: os EUA sejam uma terra de oportunidades e acolhimento para todos

Mensagem de Francisco ao 47º presidente dos Estados Unidos por ocasião de sua posse: “É minha esperança que, sob sua liderança, o povo americano se esforce sempre por construir uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão”. O Pontífice reza para que Deus guie os esforços do líder republicano pela paz e reconciliação.

Vatican News

“Inspirado pelos ideais da nação, terra de oportunidades e acolhimento para todos, espero que, sob sua liderança, o povo americano prospere e se empenhe sempre na construção de uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão”. Esses são os votos que o Papa Francisco enviou a Donald Trump no "Inauguration Day", o dia do juramento como 47º presidente dos Estados Unidos.

Esforços pela paz

Na mensagem, Francisco envia sua saudação e assegura suas orações para que Deus conceda ao novo presidente “sabedoria, força e proteção no exercício de suas altas funções”. Olhando para os “inúmeros desafios” que a família humana enfrenta atualmente, em primeiro lugar “o flagelo da guerra”, o Papa pede “a Deus – escreve – que guie seus esforços na promoção da paz e da reconciliação entre os povos”.

A cerimônia

Trump retorna, portanto, à Casa Branca para um segundo mandato (o primeiro foi em 2016) após a eleição de novembro de 2024. A cerimônia de transição de governo com Joe Biden ocorrerá por volta do meio-dia (horário local, cerca de 18h na Itália) na Rotunda do Capitólio, com a presença de líderes mundiais e grandes nomes do setor de tecnologia. Antes de Trump, fará o juramento o vice-presidente, JD Vance.