Papa sobre enchentes em Valência: Jesus se fez lama por nós

A tragédia de final de outubro, que matou mais de 220 pessoas na Espanha e destruiu as famílias, foi recordado por Francisco durante audiência no Vaticano com bispos e seminaristas: “nossa esperança tem um nome, Jesus, aquele Deus que não sentiu nojo de nossa lama e se fez lama por nós. E ser sacerdote é ser outro Cristo, é tornar-se lama no choro do povo”.

Andressa Collet – Vatican News Ouça e compartilhe: Há exatamente 3 meses do pior desastre natural da história recente da Espanha, o Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira (30/01), no Vaticano, um grupo de 120 pessoas – entre bispos, seminaristas e formadores – das dioceses de Valência, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza. No final de outubro de 2024, mais de 220 pessoas morreram – sobretudo na região de Valência – vítimas das enchentes que devastaram o leste do país, arrastando carros, árvores e destroços de casas e lojas pelas ruas cobertas de lama. Aulas foram canceladas, propriedades rurais destruídas e o transporte aéreo e ferroviário também foi afetado pelo fenômeno DANA (sigla em espanhol para 'Depressão Isolada de Alta Altitude'). Segundo o serviço meteorológico do país, partes de Valência receberam em 8 horas mais água da chuva do que nos 20 meses anteriores. "Não é fácil para mim", começou dizendo o Papa em discurso, sobre o sentimento que se sente ao encontrar o grupo na Sala Clementina, no Vaticano, após "a experiência" vivida na Espanha, quando "'Deus se fez lama' em vocês", comentou Francisco: "uma dor e um luto que, apesar de sua dureza, nos abre para a esperança porque, ao nos forçar a chegar ao fundo do poço e deixar para trás tudo o que parecia nos sustentar, nos permite ir mais além". Encontro do Santo Padre com formadores e seminaristas Mas não é "algo que possamos fazer sozinhos", recordou o Pontífice, por se tratar de "uma escuridão imensa que vocês viveram e estão ainda vivendo". Francisco então enalteceu aquela que foi uma "ajuda altruísta de tantas pessoas", "capazes de nos iluminar com a ternura de Deus". O Papa também lembrou aos presentes na audiência que inclusive já esteve em Valência, na época em que María Rita Barberá Nolla (1948-2016) era prefeita da cidade (1991 e 2015): "que grande mulher! Eu gostava um pouco dela, mas ela era boa", comentou o Pontífice, ao finalizar a saudação, recordando a importância de refletir e se dedicar à esperança neste Ano Santo, mesmo em meio ao sofrimento: "Algumas vezes eu disse que 'esperança' não é 'otimismo', 'otimismo' é uma expressão light, a esperança é outra coisa. Não podemos menosprezar o sofrimento das pessoas e tentar consolá-las com frases de circunstância. Nossa esperança tem um nome, Jesus, aquele Deus que não sentiu nojo de nossa lama e que, em vez de nos salvar da lama, fez-se lama por nós. E ser sacerdote é ser outro Cristo, é tornar-se lama no choro do povo e, quando virem pessoas destruídas - porque há pessoas destruídas em Valência, que perderam a vida em pedaços - ofereçam a elas pedaços de vocês mesmos, como Cristo faz na Eucaristia. Por favor, doem-se gratuitamente, porque tudo o que vocês têm, vocês receberam gratuitamente. Não se esqueçam da gratuidade. E, por favor, peço a vocês que rezem por mim. Obrigado."